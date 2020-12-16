Древнє місто Інків Мачу-Пікчу у Перу знову закрили для відвідувань туристами, але не через коронавірус.
Читайте такожЗагублене місто інків Мачу-Пікчу: гід для охочих зануритися в унікальну природу, оповиту таємницями
Як йдеться в сюжеті ТСН, популярна туристична локація не пропрацювала й місяця після карантину, та була вимушена знову закритися - все через конфлікт із місцевим населенням.
Активісти заблокували залізницю й вимагали переглянути політику продажу квитків на потяг. Це єдиний спосіб дістатися до пам'ятки через гірський регіон. Із початком пандемії дешевий проїзд за 6,5 доларів став у дефіциті. І перуанці змушені купувати туристичний квиток, що у 10 разів дорожче та їм не по кишені.
Нагадаємо, легендарне місто Інків Мачу-Пікчу закривали для туристів на початку пандемії до середини оистопада. За цей час виняток зробили лише для одного туриста - чоловіка з Японії, прилетів до країни заради пам'ятки та застряг там на каратині на 7 місяців.
Інші новини туризму
- Таїланд хоче спростити візовий режим для туристів
- У Києві Андріївську церкву відкрили після реставрації (фото)
- Відпустка "вдома": ЗМІ дізналися про найпопулярніші туристичні місця в Україні цього року
- У Туреччині на Новий рік діятиме чотириденний локдаун
- МАУ запускає чартерні рейси з Києва на Шрі-Ланку
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.