Активісти заблокували залізницю й вимагали переглянути політику продажу квитків на потяг.

Древнє місто Інків Мачу-Пікчу у Перу знову закрили для відвідувань туристами, але не через коронавірус.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, популярна туристична локація не пропрацювала й місяця після карантину, та була вимушена знову закритися - все через конфлікт із місцевим населенням.

Активісти заблокували залізницю й вимагали переглянути політику продажу квитків на потяг. Це єдиний спосіб дістатися до пам'ятки через гірський регіон. Із початком пандемії дешевий проїзд за 6,5 доларів став у дефіциті. І перуанці змушені купувати туристичний квиток, що у 10 разів дорожче та їм не по кишені.

Нагадаємо, легендарне місто Інків Мачу-Пікчу закривали для туристів на початку пандемії до середини оистопада. За цей час виняток зробили лише для одного туриста - чоловіка з Японії, прилетів до країни заради пам'ятки та застряг там на каратині на 7 місяців.

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Автор: Марина Григоренко