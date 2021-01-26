З 1 лютого німецька авіакомпанія Lufthansa не пускатиме на борт літаків пасажирів у звичайних медичних масках. Тепер вони повинні будуть використовувати маски з посиленим захистом класу FFP2 і вище.
Читайте такожSkyUp з травня запустить рейси з Києва на МальтуЯк повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у роз’ясненнях для пасажирів на сайті перевізника.
"З 1 лютого 2021 року на рейсах до та з Німеччини дозволятимуться лише маски для обличчя наступних стандартів: стандартні або хірургічні маски FFP2, KN95 та N95. Їх потрібно носити під час посадки, на борту та при виході з літака. Маски з тканини більше не будуть дозволені", - йдеться у повідомленні.
Виняток може становити або стан здоров'я пасажиру, або надання поточного негативного результату тесту на COVID-19 разом з медичним сертифікатом, форму якого необхідно завантажити на сайті Lufthansa.
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