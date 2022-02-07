Відповідні дозволи на рейси з 9 лютого авіаперевізник отримав від Державіаслужби.

Літаки авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) здійснюватимуть рейси з Києва до столиці Болгарії, міста Софії.

Відповідні дозволи авіаперевізник отримав від Державіаслужби.

Згідно з наказом Державіаслужби, МАУ дозволяється виконувати польоти за маршрутом Київ-Софія з частотою 7 рейсів на тиждень, починаючи з 9 лютого 2022 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше МАУ отримала дозволи на виконання рейсів з Києва до італійського міста Ольбія, що на острові Сардинія, починаючи з 1 лютого 2022 року.

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Авіакомпанія МАУ: довідка

Перевізник "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) засновано в 1992 році. Здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки, СНД і США, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва "Бориспіль".

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