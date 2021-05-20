Авіакомпанія планує виконати рейси Київ-Тель-Авів-Київ відповідно до наступного графіка: Київ - Тель-Авів-24, 26, 30, 31 травня і Тель-Авів - Київ-25, 27, 31 травня.

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) після проведення внутрішньої оцінки ризиків, обліку діючих норм аеропорту імені Бен-Гуріона і повідомлень авіаційних служб України та Ізраїлю розглядає можливість відновлення рейсів в/з Ізраїлю з 24 травня.

Читайте такожУкраїна планує евакуювати своїх громадян із сектора Газа у наступні 48 годинПро це повідомила прес-служба авіакомпанії.

«МАУ спостерігає позитивну тенденцію в нормалізації ситуації. Тому після проведення внутрішньої оцінки ризиків, урахування діючих норм аеропорту імені Бен-Гуріона і повідомлень авіаційних служб України й Ізраїлю, МАУ розглядає можливість відновлення рейсів з 24 травня 2021 року», - сказано в повідомленні.

Авіакомпанія планує виконати рейси Київ - Тель-Авів - Київ згідно з таким графіком: Київ - Тель-Авів - 24, 26, 30, 31 травня та Тель-Авів - Київ - 25, 27, 31 травня.

Також прес-служба повідомила, що рейси Одеса - Тель-Авів - Одеса скасовано до 31 травня 2021 року включно.

Відзначається, що рішення МАУ виконувати рейси переглядатиметься кожні 48 годин, з огляду на оновлення щодо обмеження рейсів в аеропорту Тель-Авіва.

«У разі змін авіакомпанія повідомить про це додатково», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, «Міжнародні авіалінії України» були змушені скасувати рейси до/з Тель-Авіва, починаючи з 13 по 23 травня 2021 року через ракетні обстріли аеропорту Тель-Авіва з Сектора Газа.

Загострення палестино-ізраїльського конфлікту

10 травня 2021 року з Сектора Газа був здійснений ракетний обстріл півдня Ізраїлю, у деяких населених пунктах спрацювали сирени. Ізраїль відкрив вогонь у відповідь.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Палестинські угруповання ХАМАС і "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Угруповання ХАМАС озвучило умови, на яких може бути досягнуто перемир'я з армією Ізраїлю.

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Автор: Павло Степанець