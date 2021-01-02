Разом з тим, три країни вирішили відновити авіасполучення з Великою Британією попри мутацію коронавірусу.

У Туреччині знайшли новий штам коронавірусної інфекці в 15-ти людей, які прибули в країну з Великої Британії.

Через це Анкара припинила в’їзд в країну з Британії. Про це повідомив міністр охорони здоров'я країни Фахреттін Коджа в Твіттері, пише 24 канал.

"В ході проведених досліджень було виявлено мутований варіант коронавірусу у 15 осіб, що в'їхали в нашу країну з Великої Британії. В'їзди на територію Туреччини з цієї країни тимчасово припинені", – заявив Коджа.

Всі інфіковані новим штамом коронавірусу прибули в країну з Британії, де раніше виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. Згідно з даними досліджень, він на 50-74% небезпечніший, аніж вірус SARS-CoV-2.

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До слова, Туреччина вимагатиме від туристів результати ПЛР-тестів. Вимога діятиме щонайменше до 1 березня 2021 року. Окрім того, негативний результат тесту на коронавірус потрібен тим, хто прибуває у країну транзитом.

Мутований штам коронавірусу

Разом з тим, три країни вирішили відновити авіасполучення із Великою Британією після того, як в країні в грудні заявили про виявлення нового штаму коронавірусу.

Латвія відновлює перельоти з Великою Британією від 2 січня, повідомило Міністерство транспорту країни в Twitter, пише ТСН.

Зазначається, що рішення про припинення польотів ухвалили через поширення в королівстві нового штаму коронавірусної інфекції.

Від сьогодні тимчасову заборону на перельоти знімає Норвегія, передає Sky News. Утім, влада зобов'язала тих, хто прибуває з-за кордону, здавати тести на COVID-19.

До рішення відновити авіасполучення з Британією приєдналася й Індія. Перельоти здійснюватимуться від 8 січня.

Нагадаємо, 20 грудня Велика Британія заявила про появу нового штаму мутованого коронавірусу "VOC – 202012/01", який передається набагато легше, аніж його попередники. За словами прем’єр-міністра Бориса Джонсона, вірус може бути на 70% більш заразним.

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Автор: УНІАН