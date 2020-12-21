В організації поки не бачать підстав вважати, що наявні вакцини не впораються з новим штамом COVID-19.

У ВООЗ прокоментували велику тривогу через поширення нового і потенційно більш заразного варіанту коронавірусу, який виник у Великій Британії. В організації пояснили, що мутація - це нормальна частина еволюції пандемії.

Представники ВООЗ також вказали й на позитивну сторону факту виявлення мутованої версії COVID-19. Адже, як пише Reuters, це говорить про те, що нові інструменти для відстеження інфекції працюють.

"Нам потрібно знайти баланс. Дуже важливо збудувати прозорість, дуже важливо говорити людям правду. Але також важливо усвідомити, що це нормальна частина еволюції вірусу", - сказав надзвичайний начальник ВООЗ Майк Райн, коментуючи рішення низки країн фактично ізолювалися від Британії і ПАР.

Читайте такожThe Economist: Мутація COVID-19 стане причиною більш жорстких карантинів"Мати здатність відстежувати цей вірус так точно, так обережно і так науково в реальному часті - це реальна позитивна зміна для глобальної охорони здоров'я. І країни, які проводять такий нагляд, заслуговують на похвалу", - додав він.

Посилаючись на дані з Великої Британії, чиновник ВООЗ пояснили, що у них немає доказів, які б говорили про те, що новий варіант коронавірусу викликає важчу чи більш смертельну форму COVID-19, ніж всі інші штами. Хоча є ознаки того, що він поширюється значно швидше.

Райн додав, що країни зупинили транспортне сполучення з Британію, проявивши тим самим надзвичайну обережність й оцінивши ризики.

"Це розумно. Але також важливо, щоб всі усвідомили, що таке трапляється, ці варіації виникають", - додав він.

Читайте такожАмериканський епідеміолог оцінив небезпеку мутацій коронавірусу: що буде з вакциноюУ ВООЗ також зауважили, що мутація коронавірусу поки відбувається значно повільніше, ніж у випадку грипу. А новий варіант COVID-19 все одно менш заразний, ніж інші інфекції, такі як свинка. В організації також запевнили, що розроблені вакцини від коронавірусу повинні бути ефективними й проти нового штаму. Хоча перевірки тривають.

Новий вид коронавірусу: що відомо

Мутацію коронавірусу виявили у Великобританії. 19 грудня прем'єр Великобританії Борис Джонсон повідомив, що новий вид коронавірусу може бути заразнішим на 70%.

На цьому тлі все більше країн припиняють авіасполучення з Великобританією. Зокрема Данія закрила повітряний простір для літаків з Великобританії на 48 годин, щоб оцінити ситуацію і зрозуміти, які подальші заходи потрібні, повідомив глава МОЗ Магнус Хеуніке в Twitter.

Польща скасувала польоти літаків з Великобританії з півночі понеділка, написав прес-секретар польського уряду Петро Мюллер в Twitter. Дата відновлення рейсів не уточнюється.

Всього обмеження на авіасполучення з Великобританією і країнами, де була зареєстрована нова мутація, ввели більше 20 держав. Україна також планує закрити авіасполучення з Великобританією.

Тим часом," британський " вид коронавірусу вже зафіксований в Італії.

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Переклад: Лесь Димань