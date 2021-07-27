Серед них – популярні пляжі на 10-й станції Великого Фонтану та на "Лузанівці".

В Одесі морська вода на декількох пляжах не відповідає гігієнічним нормам.

Як повідомили журналістам у державній установі "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України", з 19 по 26 липня в Одесі та області були відібрані 93 проби морської води на санітарно-мікробіологічні та 9 проб на санітарно-хімічні показники.

Зазначається, що з них 2 проби морської води за санітарно-мікробіологічними показниками не відповідали гігієнічним вимогам. Зокрема, в Одесі – в прибережній зоні пляжів в районі 10-ї станції Великого Фонтану, а також на пляжі "Лузанівка" (Суворовський район міста).

Як повідомляв УНІАН, в Одесі в ніч на 22 липня пройшла залпова злива, яка призвела до масштабного затоплення вулиць і будівель. Наступного дня в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області заявили, що у зв'язку з сильними опадами велика кількість поверхневих вод потрапила в акваторію міських пляжів. Тому купатися в морі не рекомендується.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Лариса Козова