В Одесі морська вода на декількох пляжах не відповідає гігієнічним нормам.
Як повідомили журналістам у державній установі "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України", з 19 по 26 липня в Одесі та області були відібрані 93 проби морської води на санітарно-мікробіологічні та 9 проб на санітарно-хімічні показники.
Зазначається, що з них 2 проби морської води за санітарно-мікробіологічними показниками не відповідали гігієнічним вимогам. Зокрема, в Одесі – в прибережній зоні пляжів в районі 10-ї станції Великого Фонтану, а також на пляжі "Лузанівка" (Суворовський район міста).
Як повідомляв УНІАН, в Одесі в ніч на 22 липня пройшла залпова злива, яка призвела до масштабного затоплення вулиць і будівель. Наступного дня в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області заявили, що у зв'язку з сильними опадами велика кількість поверхневих вод потрапила в акваторію міських пляжів. Тому купатися в морі не рекомендується.
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