На низці островів випустили попередження про загрозу лісових пожеж, а на Лансароте закрили популярний пляж.

На іспанських Канарських островах на старті сезону літніх відпусток відпочинок туристам, крім незадоволених місцевих жителів, уже псують несприятливі природні явища.

Як повідомляє The Independent, днями Головне управління з надзвичайних ситуацій уряду Канарських островів випустило попереднє попередження про загрозу лісових пожеж, зокрема, на островах Ель-Єрро, Ла-Пальма, Ла-Гомера, Тенеріфе і Гран-Канарія.

Влада заявляє, що понад 2000 пожежників перебувають у стані готовності до гасіння пожеж на островах, а туристам варто бути готовими до надзвичайних ситуацій і обережно поводитися з вогнем на відкритій місцевості.

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Видання нагадує, що на цьому архіпелазі через сухий клімат у літні місяці часто вирують лісові пожежі, які посилюються сильними вітрами з Атлантичного океану. Наприклад, у липні 2023 року через лісові пожежі на острові Ла-Пальма проводили масову евакуацію людей.

Тим часом, за повідомленнями Canarian Weekly, на Канарському острові Лансароте 3 червня 2025 року було закрито для купання пляж Плайя Дорада в курортному місті Плайя-Бланка після того, як тести виявили мікробіологічне забруднення води.

Місцева влада закликала жителів і туристів не заходити у воду, поки проводиться розслідування причин забруднення. Пляж відкриється знову тільки після того, як тести підтвердять, що вода безпечна для купання.

Тим, хто хоче освіжитися, порадили відвідати прилеглі пляжі, які залишаються відкритими, включно з популярними бухтами Папагайо в природній пам'ятці Лос-Ахачес.

Літня спека в Іспанії

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня 2025 року Іспанію, а також Францію і Португалію, охопила рекордна спека – у деяких районах температура повітря взагалі піднялася до 35-39 градусів за Цельсієм.

При цьому метеорологи попереджають, що цього року на туристів чекає небезпечно спекотне літо в Іспанії та інших південних країнах.

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