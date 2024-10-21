На Тенерифе протестувальники ходили просто посеред відпочивальників, які засмагали, скандуючи "Цей пляж наш".

У 2024 році в Іспанії особливо загострилися антитуристичні протести з боку місцевих жителів, які вже не витримують наслідків надмірного туризму. Особливо активно люди протестували в Барселоні та на Майорці.

І хоча здавалося б, що із закінченням гарячого сезону відпусток рівень напруження серед іспанців стихне, минулі вихідні показали, що для місцевих мешканців проблема все ще актуальна.

Як повідомляє Reuters, у неділю, 20 вересня 2024 року, туристи, які намагаються насолодитися останніми променями сонця на знаменитих іспанських Канарських островах, опинилися в епіцентрі запеклих протестів, коли тисячі місцевих мешканців виступили проти надмірного туризму, який, за їхніми словами, витісняє місцевих мешканців з ринку житла.

Відео дня

Під гаслом "Канарські острови мають межу" мешканці одночасно вийшли на демонстрації на Гран-Канарії, Тенерифе, Ла-Пальмі, Фуертевентурі, Лансароте та Ель-Єрро, закликаючи до зміни туристичної моделі для островів.

Так, на Плайя-де-лас-Америкас на Тенерифе протестувальники ходили просто посеред відпочивальників, які засмагали, скандуючи "Цей пляж наш".

Активісти заявляють, що прибуття мільйонів відвідувачів щороку виснажує обмежені природні ресурси, як-от вода, і завдає шкоди навколишньому середовищу.

"Нам потрібно змінити туристичну модель, щоб вона залишала тут багатство, щоб вона цінувала те, що є на цій землі, тому що вона прекрасна", – сказала 32-річна протестувальниця на Гран-Канарії Сара Лопес агентству Reuters.

За даними іспанського уряду, в акції взяли участь щонайменше 8000 осіб.

Тим часом, у суботу, 19 жовтня, сотні протестувальників вийшли на вулиці Валенсії, щоб вимагати більш доступного житла, заявивши, що туристичні квартири підвищують ціни.

Як раніше повідомляв УНІАН, щоб хоч якось приборкати масовий туризм, багато популярних туристичних міст запроваджують додаткові податки для туристів і обмежують короткочасну оренду житла, наприклад, у Барселоні та на Канарських островах.

Тим часом, приморське містечко Мотриль, розташоване в провінції Гранада, навпаки заявило про намір побудувати більше житла, щоб заманити туристів і при цьому задовольнити потреби місцевих жителів.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей та дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-каналі УНІАН.Туризм.