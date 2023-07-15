Пожежа стала першим стихійним лихом на острові після виверження вулкана в 2021 році.

Через лісову пожежу на іспанському острові Ла-Пальма місцева влада змушена була евакуювати щонайменше 500 людей. Пожежа стала першим стихійним лихом на острові після виверження вулкана в 2021 році.

Як повідомляє Reuters, пожежа почалася сьогодні рано вранці в Ель-Пінар-де-Пунтагорда, лісистій місцевості на півночі острова на Канарських островах. В даний час, за даними влади, пожежа вже знищила 11 будинків і близько 140 га території.

Мер Пунтагорди Вісенте Родрігес повідомив іспанському телебаченню, що цей район страждає від затяжної відсутності дощу, як і більша частина Іспанії. Минулого тижня температура в цій місцевості досягла 40 градусів за Цельсієм.

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За словами президента Канарських островів Фернандо Клавіхо, кількість людей, яких необхідно буде евакуювати, може збільшитися до 1000 осіб. "Це залежить від того, чи зможемо ми взяти під контроль ці сильні вітри", - сказав Клавіхо.

Він зазначив, що іспанська армія задіяла 150 пожежників, щоб допомогти місцевим бригадам боротися зі стихією. Додаткові бригади пожежників прибувають з острова Тенеріфе.

Виверження вулкана на Ла-Пальмі

У вересні 2021 року понад 2 тис. будівель були зруйновані, а тисячі людей покинули свої домівки, коли з вулкана Кумбре-В'єха почала вивергатися лава.

Виверження вулкана тривало три місяці, і попіл від лави покрив весь острів густим чорним попелом.

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