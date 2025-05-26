Це більш ніж на 10°C вище за сезонну норму в країні.

Поки Україну продовжує заливати дощами, в Іспанії вже починає встановлюватися пекельна спека.

Як пише The Guardian, Іспанія готується до чергового спекотного кінця травня, коли ртутний стовпчик у південних частинах країни має сягнути позначки +40°C, що на понад 10°C вище за сезонну норму. Минулого разу подібна ситуація спостерігалася три роки тому, коли деякі райони Іспанії пережили найспекотніший травень в історії, а температура в аеропорту Севільї сягнула +41°C.

"В останній тиждень травня на значній частині півострова спостерігатиметься висока температура, яка зазвичай спостерігається в розпал літа, особливо з середи. У деяких південних частинах півострова ми можемо побачити максимальну температуру понад 40°C, і температура не опуститься нижче 20°C у цьому регіоні або в середземноморських районах. Ми говоримо про максимальну температуру, яка на п'ять-десять градусів вища за норму для цієї пори року. У деяких районах температура буде більш ніж на 10 градусів вищою за норму в четвер", – зазначив представник іспанської метеорологічної служби Aemet Рубен дель Кампо.

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Дель Кампо пояснив, що такі високі температури зумовлені наявністю областей високого тиску над Піренейським півостровом, "які гарантують стабільну погоду з невеликою кількістю хмар і великою кількістю сонця", і прибуттям маси сухого теплого повітря з Північної Африки.

Він також додав, що найбільше постраждають південний схід Іспанії, її центральний регіон і долина Ебро на північному сході країни. Прогнозується, що температура у два найспекотніші дні цього тижня – імовірно, у четвер і п'ятницю – сягне +35°C у центральних і північних районах і +40°C уздовж річки Гвадалквівір в Андалусії.

Прогнозується, що спекотний період триватиме щонайменше до суботи, коли атмосферна нестабільність може принести хмари, пилові хмари і зниження температури.

Найвищу температуру в історії в Іспанії було зафіксовано в серпні 2021 року, коли ртутний стовпчик в андалузькому місті Монторо сягнув +47,4°C.

Дослідження Aemet 2022 року показало, що настання температури +30°C в Іспанії та на Балеарських островах відбувалося в середньому на 20-40 днів раніше за останні 71 рік.

"Літо з'їдає весну", – сказав тоді дель Кампо виданню El País, назвавши підвищення температури "прямим і відчутним наслідком зміни клімату".

"Клімат в Іспанії вже не той, який ми знали раніше. Він став більш екстремальним", – додав він.

Як повідомляв УНІАН, згідно з минулорічним звітом World Travel Market, екстремальна погода вже змушує третину туристів змінювати відпускні плани – десь стає надто спекотно, а десь відпустку псують урагани.

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