Порушники примудрилися розмістити на громадському пляжі дві величезні альтанки, барбекю і навіть волейбольний майданчик.

Берегова охорона Італії минулими вихідними розігнала нелегальну вечірку, яку влаштували пасажири розкішної приватної яхти на недоторканому охоронюваному пляжі острова Сардинія.

Як пише Daily Mail, нахабні туристи на кількох човнах висадилися з яхти на пляжі Тальмоне в Палау і встановили на піску прямо біля води дві величезні альтанки-тенти, парасольки, шезлонги, столи, стільці, колонки, барбекю ресторанного розміру і навіть волейбольний майданчик, за лічені хвилини перетворивши затишний громадський пляж на галасливе місце для приватної вечірки.

При цьому вони проігнорували вимоги місцевої влади, що забороняють човнам навіть наближатися до берегової лінії в цьому місці, оскільки цей пляж призначений тільки для купання та є охоронюваною зоною.

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Обурені такою поведінкою місцеві жителі та сардинська екологічна група Amici di Talmone, що опікується захистом цієї недоторканої природної зони, одразу ж повідомили про порушників береговій охороні та портовому управлінню, які прибули на місце протягом двох годин і розігнали нелегальну вечірку.

"Незважаючи на заборони, встановлені постановою про купання, виданою регіоном Сардинія, ця кричуща зневага до довкілля триває. Рано вранці були встановлені альтанки, барбекю і волейбольна сітка, які зайняли весь пляж. Постійний потік моторизованих човнів привозив їжу, гостей та обладнання. На пляжі розгорілися багаття, які вдалося загасити тільки завдяки втручанню берегової охорони. Екологічної шкоди було завдано як на суші, так і на морі", – йдеться в заяві Amici di Talmone у Facebook.

Варто зазначити, що на багатьох пляжах Сардинії діють жорсткі обмежувальні правила, щоб запобігти надмірному туризму і захистити вразливі морські екосистеми.

Як повідомляв УНІАН, раніше туристичні експерти з найпопулярніших туристичних міст Європи дали сім слушних порад, як бути хорошим туристом на переповнених напрямках.

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