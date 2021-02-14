Усе ще тривають пошуки туристів, які теж заблукали в районі гори Гимба у Міжгірському районі.

На Закарпатті впродовж доби, 13 лютого, рятувальники надали допомогу 10 заблукалим в горах туристам.

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Як повідомили у прес-службі ДСНС, в Тячівському районі під час катання на снігоходах втратили орієнтир на місцевості та заблукали 5 осіб. О 03:00 14 лютого їх знайшли.

В районі гори Гимба Міжгірського району також заблукали 5 туристів з Києва. О 19:50 їх знайшли і доставили до місця тимчасового проживання.

Донині тривають пошуки туристів, які теж заблукали в районі гори Гимба у Міжгірському районі.

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Автор: Дмитро Захаров