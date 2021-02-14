На Закарпатті впродовж доби, 13 лютого, рятувальники надали допомогу 10 заблукалим в горах туристам.
Читайте такожУ США туристи зняли лавину, яка насувалася на них (відео)
Як повідомили у прес-службі ДСНС, в Тячівському районі під час катання на снігоходах втратили орієнтир на місцевості та заблукали 5 осіб. О 03:00 14 лютого їх знайшли.
В районі гори Гимба Міжгірського району також заблукали 5 туристів з Києва. О 19:50 їх знайшли і доставили до місця тимчасового проживання.
Донині тривають пошуки туристів, які теж заблукали в районі гори Гимба у Міжгірському районі.
Більше новин на тему
- Карпати накрила заметіль, видимості практично немає (фото)
- Львів'яни перелетіли через Карпати на повітряній кулі (відео)
- Кожен третій українець не хоче відмовлятися від подорожей через коронавірус - дослідження
- Синоптики показали, які регіони України найбільше замело (мапа)
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.