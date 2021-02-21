Чоловік зник 14 лютого під час катання на лижах на схилі гори Гемба.

На Закарпатті рятувальники восьму добу шукають зниклого туриста з Києва.

Читайте такожЕпідемія на Прикарпатті: "Укрзалізниця" скасувала додаткові рейси поїзда Київ-Івано-Франківськ до 8 березняЯк повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій, сьогодні за допомогою вертольоту Н-225 «Супер пума» рятувальники провели повітряну розвідку місцевості, де тривають пошуки заблукалого туриста.

Пошуково-рятувальними групами було обстежено схили, підніжжя та хребти гір Жид Магура, Мала Гемба та Гемба.

Наразі рятувальними групами здійснюється обстеження місцевості на предмет сходження лавин чи падіння снігових карнізів.

Турист загубився в Карпатах: що відомо

Двоє туристів з Києва заблукали на схилі гори Гемба 13 лютого під час катання на лижах.

Наступного дня пошукова група ДСНС знайшла одного з них. Стан його здоров'я задовільний.

Вночі 16 лютого через небезпеку сходження лавин рятувальну операцію зупиняли. Проте вже о шостій ранку пошуки відновили.

Чоловіка шукають півсотні рятувальників, залучили навіть вертольоти. Рятувальники не втрачають надії знайти чоловіка живим.

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Автор: Вікторія Токарєва