Швейцарія приваблює жінок своєю безпекою та красою.

Швейцарію визнали найбезпечнішою країною світу для жінок-туристок, які подорожують наодинці.

Як зазначається у свіжому дослідженні iVisa, лише 2% жінок повідомили про те, що зазнавали насильства з боку чоловіків у цій альпійській країні. При цьому загалом по Швейцарії фіксується низький рівень злочинності та високий рівень. Водночас країна відома своєю приголомшливою природною красою, особливо гірськими краєвидами, а також славиться своєю прекрасною інфраструктурою, доброзичливими людьми і високоякісним шоколадом.

Другу сходинку в рейтингу посіла Ірландія, що приваблює жінок-туристок своєю природною красою і безпекою, а замкнула трійку лідерів Канада, де можна насолоджуватися свободою дослідження без страху за свою безпеку або свої речі.

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Загалом автори дослідження зазначають, що 74% опитаних жінок подорожували світом наодинці або мають намір це зробити. Серед причин такої популярності солотуризму серед жінок називають можливість самостійно визначати свій маршрут, потенціал для нових знайомств, набуття впевненості, самопізнання та відчуття свободи.

20 найбезпечніших країн світу для солотуристок в 2025 році

Швейцарія Ірландія Канада Фінляндія Ісландія Швеція Норвегія Данія Нідерланди Австрія Японія Португалія Іспанія Німеччина Нова Зеландія Бельгія Коста-Ріка Австралія Словенія Франція

Як повідомляв УНІАН, раніше досвідчені солотуристи розповіли про свої улюблені країни, де вони почувалися комфортно і безпечно. Особливо часто мандрівники згадували Японію.

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