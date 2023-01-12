Також у самотніх туристів набагато менше варіантів вибору, ніж у пар при підборі відпустки.

Мандрівники-одинаки часом платять при бронюванні відпустки на 90% більше, ніж пари.

Як пише британське видання The Independent з посиланням на дослідження, проведене брендом споживчого вибору Which?, така ситуація виникає навіть тоді, коли мандрівники вибирають менший номер, призначений для одномісного розміщення, і в поїздках за системою "все включено".

Також у результатах дослідження Which? відзначається, що у самотніх туристів набагато менше варіантів вибору, ніж у пар при підборі відпустки.

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В ході дослідження були проаналізовані тисячі турпакетів від найбільших туроператорів Великобританії. При цьому Which? зосередився на популярних напрямках, включаючи Кіпр, Францію, Грецію, Італію, Португалію, Іспанію та Туреччину.

Для прикладу, в середньому сольний відпочинок через туроператора Tui може обійтися для однієї людини на 47% дорожче, ніж у того, хто їде в складі пари. Так, стандартна вартість для одиночного мандрівника склала 1147 фунтів стерлінгів в порівнянні з 781 фунтом стерлінгів на людину для двох осіб.

Як ще один приклад від Tui, виділений Which?, була наведена поїздка за системою "все включено" на Майорку в розпал сезону, де найдешевший тариф становив 840 фунтів стерлінгів на людину при проживанні двох осіб, тоді як для відпочиваючого, що подорожує поодинці, пропонувалася ціна на 70% більше – 1448 фунтів стерлінгів за той же пакет.

Найбільша різниця в ціні була відзначена для круїзу по Середземному морю від компанії P&O, який буде коштувати на 87% дорожче за одномісну каюту в порівнянні з проживанням за одну людину в більш просторому двомісному номері.

"Доплата за одномісне розміщення – це поширені витрати, з якими стикаються мандрівники-одинаки, і вони часто використовуються для покриття витрат на одну особу, яка займає номер, призначений для двомісного розміщення. Однак наше дослідження показало, що мандрівники-одинаки регулярно переплачують навіть за невеликі одномісні номери", – пояснила заступник головного редактора профільного журналу Which? Travel Джо Родс.

Як раніше повідомляв УНІАН, сольні подорожі визнали одним з головних туристичних трендів на 2023 рік.

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