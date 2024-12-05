В'єтнам став найкращим місцем для переїзду, а Канада – найгіршим / колаж УНІАН, фото ua.depositphotos.com

Обираючи місце для тимчасового або постійного переїзду, люди звертають увагу на цілу низку чинників, і одним із ключових серед них є вартість життя в тій чи іншій країні. Адже яким би привабливим не здавався, наприклад, швейцарський Цюрих, життя собі там дозволити можуть далеко не всі.

Свіже дослідження гіда для експатів InterNations зі штаб-квартирою у Швейцарії встановило, що найдешевше іноземцям обходився переїзд до В'єтнаму, як і роком раніше.

"Понад чотири з п'яти експатів (86%) оцінюють вартість життя там позитивно, половина (50%) оцінюють його як дуже хороше (порівняно із середнім світовим показником 40% і 12% відповідно). Фактично, понад дві третини (68%) згодні з тим, що їхнього наявного доходу домогосподарства більш ніж достатньо для комфортного життя (порівняно з 41% у світі)", – пояснюють автори дослідження, додаючи, що також експатів у країні приваблює дружелюбність місцевих жителів.

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10 найдешевших країн світу для експатів у 2024 році

  1. В'єтнам
  2. Колумбія
  3. Індонезія
  4. Панама
  5. Філіппіни
  6. Індія
  7. Мексика
  8. Таїланд
  9. Бразилія
  10. Китай

Серед країн Європи найдешевше життя іноземцям обходиться в Португалії та Іспанії – у них 13-те і 14-те місця відповідно.

А ось найдорожче життя експатам обходиться в Канаді, якій дісталося останнє 53-тє місце в рейтингу.

"Більше половини респондентів (53%) вважають, що наявного доходу їхніх домогосподарств недостатньо для комфортного життя (порівняно з 30% у світі). Темпи інфляції, можливо, сповільнилися протягом 2023 року, але експати в Канаді, як і раніше, стикаються зі зростанням цін, особливо на харчові продукти, оренду та іпотеку", – йдеться у звіті.

Зокрема, опитані експати зазначають, що вартість життя в Канаді "шалено висока", а "піти кудись поїсти або випити – це розкіш".

10 найдорожчих країн світу для експатів у 2024 році

  1. Канада
  2. Фінляндія
  3. Велика Британія
  4. Ірландія
  5. Норвегія
  6. Сінгапур
  7. Нова Зеландія
  8. Бахрейн
  9. Туреччина
  10. Кувейт
Найдешевші та найдорожчі країни світу для переїзду 2024 року / фото www.internations.org

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти назвали 10 країн світу з найкращим балансом між роботою та особистим життям. Очолили рейтинг Нова Зеландія, Іспанія та Франція.

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