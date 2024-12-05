Обираючи місце для тимчасового або постійного переїзду, люди звертають увагу на цілу низку чинників, і одним із ключових серед них є вартість життя в тій чи іншій країні. Адже яким би привабливим не здавався, наприклад, швейцарський Цюрих, життя собі там дозволити можуть далеко не всі.
Свіже дослідження гіда для експатів InterNations зі штаб-квартирою у Швейцарії встановило, що найдешевше іноземцям обходився переїзд до В'єтнаму, як і роком раніше.
"Понад чотири з п'яти експатів (86%) оцінюють вартість життя там позитивно, половина (50%) оцінюють його як дуже хороше (порівняно із середнім світовим показником 40% і 12% відповідно). Фактично, понад дві третини (68%) згодні з тим, що їхнього наявного доходу домогосподарства більш ніж достатньо для комфортного життя (порівняно з 41% у світі)", – пояснюють автори дослідження, додаючи, що також експатів у країні приваблює дружелюбність місцевих жителів.
10 найдешевших країн світу для експатів у 2024 році
- В'єтнам
- Колумбія
- Індонезія
- Панама
- Філіппіни
- Індія
- Мексика
- Таїланд
- Бразилія
- Китай
Серед країн Європи найдешевше життя іноземцям обходиться в Португалії та Іспанії – у них 13-те і 14-те місця відповідно.
А ось найдорожче життя експатам обходиться в Канаді, якій дісталося останнє 53-тє місце в рейтингу.
"Більше половини респондентів (53%) вважають, що наявного доходу їхніх домогосподарств недостатньо для комфортного життя (порівняно з 30% у світі). Темпи інфляції, можливо, сповільнилися протягом 2023 року, але експати в Канаді, як і раніше, стикаються зі зростанням цін, особливо на харчові продукти, оренду та іпотеку", – йдеться у звіті.
Зокрема, опитані експати зазначають, що вартість життя в Канаді "шалено висока", а "піти кудись поїсти або випити – це розкіш".
10 найдорожчих країн світу для експатів у 2024 році
- Канада
- Фінляндія
- Велика Британія
- Ірландія
- Норвегія
- Сінгапур
- Нова Зеландія
- Бахрейн
- Туреччина
- Кувейт
Як повідомляв УНІАН, раніше експерти назвали 10 країн світу з найкращим балансом між роботою та особистим життям. Очолили рейтинг Нова Зеландія, Іспанія та Франція.
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