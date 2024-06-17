Загалом до рейтингу потрапили 226 міст по всьому світу.

Гонконг, як і роком раніше, знову визнали найдорожчим містом світу для експатів, які бажають (або змушені) тимчасово змінити місце проживання заради роботи. Найдешевшим, тим часом, назвали столицю Нігерії Абуджу.

Як свідчать дані свіжого Mercer Cost of Living Survey, цьогоріч на позиції в рейтингу вплинули такі чинники, як коливання інфляції та обмінного курсу, що безпосередньо впливають на заробітну плату та заощадження працівників, які працюють за кордоном. При цьому підвищена економічна та геополітична нестабільність, а також локальні конфлікти та надзвичайні ситуації призвели до додаткових витрат у таких сферах, як житло, комунальні послуги, місцеві податки та освіта.

Крім того, у містах із вищим рейтингом (Гонконг, Сінгапур і Цюріх) такі чинники, як дорогий ринок житла, високі транспортні витрати та вища вартість товарів і послуг, сприяли підвищенню вартості життя. І навпаки, в Ісламабаді, Лагосі та Абуджі нижча вартість життя міжнародних співробітників частково була зумовлена знеціненням місцевої валюти.

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Загалом до рейтингу потрапили 226 міст по всьому світу.

10 найдорожчих міст світу для експатів

1. Гонконг, спеціальний адміністративний район Китаю (0 зміни порівняно з минулим роком).

2. Сінгапур (0).

3. Цюрих, Швейцарія (0).

4. Женева, Швейцарія (0).

5. Базель, Швейцарія (0).

6. Берн, Швейцарія (+1).

7. Нью-Йорк, США (-1).

8. Лондон, Велика Британія (+9).

9. Нассау, Багамські Острови (+1).

10. Лос-Анджелес, США (+1).

10 найдешевших міст світу для експатів

226. Абуджа, Нігерія (-86).

225. Лагос, Нігерія (-178).

224. Ісламабад, Пакистан (+3).

223. Бішкек, Киргизстан (+1).

222. Карачі, Пакистан (+4).

221. Блантайр, Малаві (-23).

220. Душанбе, Таджикистан (+3).

219. Дурбан, Південна Африка (+1).

218. Віндхук, Намібія (+4).

217. Гавана, Куба (+8).

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти назвали 10 найкращих міст Європи для переїзду в 2024 році, спираючись на рівень задоволеності життям серед місцевих жителів. Очолило рейтинг швейцарське місто Цюрих, раніше визнане найдорожчим містом світу для життя.

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