До в'їзду до ФРН з країн особливо високого ризику мандрівникам доведеться отримати негативний тест на коронавірус.

Відсьогодні діють посилені правила в'їзду до Німеччини громадян з країн з високим ступенем загрози зараження коронавірусу.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Як зазначається, уряд Німеччини 13 січня схвалив нові правила щодо в'їзду з країн ризику. Нові норми стосуються також і тих країн, де виявили мутації коронавірусу.

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До країн та регіонів з особливо високим ризиком зараження коронавірусом належать ті, де тижневий показник інфікування коронавірусом перевищує 200 нових випадків на 100 тисяч.

Відповідно до новацій, прибулим до Німеччини з країн із особливо високим ризиком зараження або звідти, де виявлено поширення нових варіантів коронавірусу, доведеться ще до в'їзду до ФРН надати довідку про негативний тест на COVID-19. Результати цього тесту можна буде надавати авіакомпаніям. Зробити тест потрібно буде максимум за дві доби до в'їзду в Німеччину.

Крім того, для тих, хто повертається з країн ризику, залишається чинним правило відбути 10-ий карантин.

Перелік країн і регіонів зі ступенем загрози зараження коронавірусу постійно актуалізується на сайті Інституту імені Роберта Коха.

Ситуація з коронавірусом в Німеччині

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, на сьогодні у ФРН виявлено майже 2 млн інфікованих коронавірусом, померли 44,1 тис. осіб.

З середини грудня 2020 року в країні діє жорсткий локдаун.

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Автор: Інна Андаліцька