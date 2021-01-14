Відсьогодні діють посилені правила в'їзду до Німеччини громадян з країн з високим ступенем загрози зараження коронавірусу.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Як зазначається, уряд Німеччини 13 січня схвалив нові правила щодо в'їзду з країн ризику. Нові норми стосуються також і тих країн, де виявили мутації коронавірусу.
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До країн та регіонів з особливо високим ризиком зараження коронавірусом належать ті, де тижневий показник інфікування коронавірусом перевищує 200 нових випадків на 100 тисяч.
Відповідно до новацій, прибулим до Німеччини з країн із особливо високим ризиком зараження або звідти, де виявлено поширення нових варіантів коронавірусу, доведеться ще до в'їзду до ФРН надати довідку про негативний тест на COVID-19. Результати цього тесту можна буде надавати авіакомпаніям. Зробити тест потрібно буде максимум за дві доби до в'їзду в Німеччину.
Крім того, для тих, хто повертається з країн ризику, залишається чинним правило відбути 10-ий карантин.
Перелік країн і регіонів зі ступенем загрози зараження коронавірусу постійно актуалізується на сайті Інституту імені Роберта Коха.
Ситуація з коронавірусом в Німеччині
За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, на сьогодні у ФРН виявлено майже 2 млн інфікованих коронавірусом, померли 44,1 тис. осіб.
З середини грудня 2020 року в країні діє жорсткий локдаун.
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