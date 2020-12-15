Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) оголосила новорічні знижки до 50% на квитки на наступний рік.
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Як повідомляє прес-служба авіакомпанії, акція діє з 15 по 23 грудня 2020 року. Подорожі за акційними квитками можна здійнити з 11 січня 2021 року до кінця року.
Знижки розповсюджуються як на міжнародні авіарейси, так і на перельоти в межах України.
Зокрема, найдешевші акційні квитки саме на внутрішні авіаперевезення - від 477 гривень в один бік без багажу з Києва до Івано-Франківська, Львова, Одеси, Херсона та Харкова, тоді як квитки зі столиці до Дніпра та Запоріжжя коштують від 505 гривень в один бік без багажу.
Найдешевші міжнародні квитки пропонуються з Києва до Вільнюса (Литва) - від 617 гривень в один бік без багажу, а також до Варшави (Польщі) від 842 гривень та Копенгагену (Данія) від 1066 гривень. А ось найдорожчими виявилися акційні квитки до Нью-Йорка (США) - від 7097 гривень та Торонто (Канада) - від 7602 гривень.
При цьому у прес-слуббі нагадали, що наступного року МАУ планує відновити чимало рейсів, скасованих цього року через пандемію коронавірусу, серед яких Нью-Йорк, Торонто, Варшава, Берлін, Ларнака, Делі та інші.
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