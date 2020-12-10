Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) планує в літньому розкладі здійснювати рейси за 43 міжнародними маршрутами.
Читайте такожАвіакомпанія МАУ вирішила скоротити свій парк на 20%Про це повідомила прес-служба авіакомпанії. Зокрема, в повідомленні наголошується, що з 28 березня 2021 року буде поступово відновлюватися оригінальна мережа маршрутів.
"Запуск десятків рейсів дозволить відновити авіаційне сполучення регіонів України з численними країнами Європи через авіахаб в Міжнародному аеропорту "Бориспіль"", - йдеться в повідомленні.
Внутрішні рейси МАУ
На початку літньої навігації внутрішні рейси здійснюватимуться за напрямками: Херсон, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Івано-Франківськ, Запоріжжя.
Міжнародні рейси МАУ
Міжнародні рейси МАУ планує здійснювати за 43 маршрутами, зокрема:
- Київ-Амстердам (АМЅ)
- Київ-Лондон (LGW, LHR)
- Київ-Париж ( CDG); Київ-Ніцца (NCE)
- Київ-Брюссель (BRU)
- Київ-Дубай (DXB)
- Київ-Гельсінкі (HEL)
- Київ-Копенгаген (CPH)
- Київ-Стокгольм (ARN)
- Київ-Вільнюс (VNO)
- Київ-Нью-Йорк (JFK)
- Київ-Торонто (YYZ)
- Київ-Рим( FCO); Київ-Мілан (MXP)
- Київ-Ларнака (LCA)
- Київ-Афіни (ATH)
- Київ-Делі (DEL)
- Київ-Каїр (CAI)
- Київ-Дюссельдорф (DUS); Київ-Мюнхен (MUC); Київ-Берлін (BER)
- Київ-Цюріх (ZRH); Київ-Женева (GVA)
- Київ-Тбілісі (TBS)
- Київ-Баку (GYD)
- Київ-Єреван (EVN)
- Київ-Стамбул (IST); Одеса - Стамбул (IST)
- Київ-Анкара (ESB)
- Київ - Джидда (JED)
- Київ-Тель-Авів (TLV); Львів-Тель-Авів (TLV); Одеса-Тель-Авів (TLV); Дніпро-Тель-Авів (TLV); Харків-Тель-Авів (TLV)
- Київ-Варшава (WAW)
- Київ-Прага (PRG)
- Київ-Будапешт (BUD)
- Київ-Відень (VIE )
- Київ-Кишинів (KIV)
- Київ-Барселона (BCN)
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