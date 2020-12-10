МАУ планує відновити понад 40 міжнародних рейсів \ фото УНІАН

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) планує в літньому розкладі здійснювати рейси за 43 міжнародними маршрутами.

Читайте такожАвіакомпанія МАУ вирішила скоротити свій парк на 20%Про це повідомила прес-служба авіакомпанії. Зокрема, в повідомленні наголошується, що з 28 березня 2021 року буде поступово відновлюватися оригінальна мережа маршрутів.

"Запуск десятків рейсів дозволить відновити авіаційне сполучення регіонів України з численними країнами Європи через авіахаб в Міжнародному аеропорту "Бориспіль"", - йдеться в повідомленні.

Внутрішні рейси МАУ

На початку літньої навігації внутрішні рейси здійснюватимуться за напрямками: Херсон, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Івано-Франківськ, Запоріжжя.

Міжнародні рейси МАУ

Міжнародні рейси МАУ планує здійснювати за 43 маршрутами, зокрема:

  • Київ-Амстердам (АМЅ)
  • Київ-Лондон (LGW, LHR)
  • Київ-Париж ( CDG); Київ-Ніцца (NCE)
  • Київ-Брюссель (BRU)
  • Київ-Дубай (DXB)
  • Київ-Гельсінкі (HEL)
  • Київ-Копенгаген (CPH)
  • Київ-Стокгольм (ARN)
  • Київ-Вільнюс (VNO)
  • Київ-Нью-Йорк (JFK)
  • Київ-Торонто (YYZ)
  • Київ-Рим( FCO); Київ-Мілан (MXP)
  • Київ-Ларнака (LCA)
  • Київ-Афіни (ATH)
  • Київ-Делі (DEL)
  • Київ-Каїр (CAI)
  • Київ-Дюссельдорф (DUS); Київ-Мюнхен (MUC); Київ-Берлін (BER)
  • Київ-Цюріх (ZRH); Київ-Женева (GVA)
  • Київ-Тбілісі (TBS)
  • Київ-Баку (GYD)
  • Київ-Єреван (EVN)
  • Київ-Стамбул (IST); Одеса - Стамбул (IST)
  • Київ-Анкара (ESB)
  • Київ - Джидда (JED)
  • Київ-Тель-Авів (TLV); Львів-Тель-Авів (TLV); Одеса-Тель-Авів (TLV); Дніпро-Тель-Авів (TLV); Харків-Тель-Авів (TLV)
  • Київ-Варшава (WAW)
  • Київ-Прага (PRG)
  • Київ-Будапешт (BUD)
  • Київ-Відень (VIE )
  • Київ-Кишинів (KIV)
  • Київ-Барселона (BCN) 

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Автор: Ірина Погоріла