З 28 березня 2021 року буде поступово відновлюватися мережа маршрутів.

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) планує в літньому розкладі здійснювати рейси за 43 міжнародними маршрутами.

Читайте такожАвіакомпанія МАУ вирішила скоротити свій парк на 20%Про це повідомила прес-служба авіакомпанії. Зокрема, в повідомленні наголошується, що з 28 березня 2021 року буде поступово відновлюватися оригінальна мережа маршрутів.

"Запуск десятків рейсів дозволить відновити авіаційне сполучення регіонів України з численними країнами Європи через авіахаб в Міжнародному аеропорту "Бориспіль"", - йдеться в повідомленні.

Внутрішні рейси МАУ

На початку літньої навігації внутрішні рейси здійснюватимуться за напрямками: Херсон, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Івано-Франківськ, Запоріжжя.

Міжнародні рейси МАУ

Міжнародні рейси МАУ планує здійснювати за 43 маршрутами, зокрема:

Київ-Амстердам (АМЅ)

Київ-Лондон (LGW, LHR)

Київ-Париж ( CDG); Київ-Ніцца (NCE)

Київ-Брюссель (BRU)

Київ-Дубай (DXB)

Київ-Гельсінкі (HEL)

Київ-Копенгаген (CPH)

Київ-Стокгольм (ARN)

Київ-Вільнюс (VNO)

Київ-Нью-Йорк (JFK)

Київ-Торонто (YYZ)

Київ-Рим( FCO); Київ-Мілан (MXP)

Київ-Ларнака (LCA)

Київ-Афіни (ATH)

Київ-Делі (DEL)

Київ-Каїр (CAI)

Київ-Дюссельдорф (DUS); Київ-Мюнхен (MUC); Київ-Берлін (BER)

Київ-Цюріх (ZRH); Київ-Женева (GVA)

Київ-Тбілісі (TBS)

Київ-Баку (GYD)

Київ-Єреван (EVN)

Київ-Стамбул (IST); Одеса - Стамбул (IST)

Київ-Анкара (ESB)

Київ - Джидда (JED)

Київ-Тель-Авів (TLV); Львів-Тель-Авів (TLV); Одеса-Тель-Авів (TLV); Дніпро-Тель-Авів (TLV); Харків-Тель-Авів (TLV)

Київ-Варшава (WAW)

Київ-Прага (PRG)

Київ-Будапешт (BUD)

Київ-Відень (VIE )

Київ-Кишинів (KIV)

Київ-Барселона (BCN)

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Автор: Ірина Погоріла