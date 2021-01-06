Наступний 12-й сезон «Світу навиворіт», прем'єра якого відбудеться 13 лютого о 18:30 на каналі «1+1», буде присвячений Пакистану

У новому 12-му сезоні українського екстремального тревел-шоу «Світ навиворіт», який стартує на каналі «1+1» 13 лютого о 18:30, телеведучий-мандрівник Дмитро Комаров та оператор Олександр Дмитрієв відкриють для українців абсолютно новий, невідомий, нетуристичний напрямок - Пакистан.

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Як повідомляє прес-служба «1+1», «Світ навиворіт» вперше вирушив вивчати консервативну мусульманську країну і закони життя в ній. За словами Дмитра Комарова, Пакистан по-справжньому здивує українських глядачів - це абсолютно ексклюзивний матеріал, а багато сюжетів взагалі будуть показані вперше в історії не тільки українського, а й світового телебачення. Пакистан - як інша планета, держава, не схожа ні на одну з тих, де раніше бувала команда тревел-шоу.

«Пакистан - країна, про яку більшість людей багато чули, але мало знають. У багатьох вона асоціюється із небезпеками. Але ж не може такого бути, щоб в країні був тільки негатив, як кажуть в новинах? Ми розберемося, що зі стереотипів - правда, а що - брехня. І найголовніше - покажемо справжнє життя простих людей в країні, яку ЗМІ називають однією з найнебезпечніших у світі», - розповідає Дмитро Комаров в своєму Instagram.

Через сформований імідж небезпечної країни 99% населення планети не ризикують їхати до Пакистану. Але чи правдиві ці міфи? Чи настільки небезпечний Пакистан насправді? Чи є туристу, чим тут зайнятися? Команда «Світу навиворіт» провела в Пакистані 3 місяці, щоб дізнатися правду про цю країну. Вони розвінчають всі відомі міфи, і покажуть, що з них - правда, а що - ні.

Мандрівник зізнався, що експедиція до Пакистану була складною, але дуже захоплюючою.

«Це була дуже непроста експедиція, морально і фізично. Були виснажливі гірські дороги, безсонні ночі, складні домовленості про зйомки, екстрим. Але не було жодного дня, щоб мені стало нудно. Щоб я не дізнався щось нове і не сказав «вау». Я реалізував безцінний для мандрівника шанс - стати першим іноземцем, який ступив ногою в місцях, що мають колосальний туристичний потенціал. Я зустрів багато добра і позитиву. Це буде один з найбільш захоплюючих сезонів», - коментує телеведучий.

Під час зйомок програми «Світ навиворіт», за традицією, познайомиться з унікальними героями і розповість історії людей, життя яких вражає уяву. Серед них будуть і українці, які переїхали до Пакистану і облаштували тут своє життя.

Дмитро Комаров і Олександр Дмитрієв у новій експедиції потраплять в унікальні місця, багаті культурою та історією, покажуть неймовірні чудеса природи, познайомляться з рідкісними звичаями місцевих народностей. Як завжди, Дмитро буде випробовувати на собі різні професії і не раз ризикне своїм життям, щоб показати глядачеві найексклюзивніші матеріали.

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Автор: Марина Григоренко