Обмеження будуть скасовані за фактом офіційного виходу регіонів зі статусу "червоних" зон згідно з рішенням МОЗ.

Обмеження продажу квитків, а також висадки та посадки пасажирів "Укрзалізниці" (УЗ), що прямують в області з "червоним" рівнем небезпеки (Івано-Франківська, Чернівецька, Житомирська та Закарпатська), будуть чинними до 19 березня включно.

Про це повідомила прес-служба УЗ.

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Відзначається, що обмеження будуть скасовані за фактом офіційного виходу регіонів зі статусу «червоних» зон згідно з рішенням МОЗ.

"Укрзалізниця" підкреслює, що готова до призначення спеціальних рейсів за поданням місцевих облдержадміністрацій для безпечного перевезення людей з дотриманням всіх карантинних вимог, і закликає пасажирів дотримуватися посиленого маскового режиму в поїздах.

Прес-служба нагадала, що сьогодні відкрито продаж на 5 спеціальних рейсів до / із Закарпаття:

№358/357 Рахів - Київ: 13, 14 березня (рейси у зворотному напрямку 12, 13 березня будуть відкриті для повернення в регіон у разі критичної необхідності);

№13/14 Солотвино - Київ: 13 і 14 березня (рейси у зворотному напрямку 12 і 13 березня);

№15/16 Рахів - Харків: 13 березня (рейс у зворотному напрямку 12 березня);

№81/82 Ужгород - Київ: 13 та 14 березня (рейси у зворотному напрямку 12 та 13 березня);

№45/46 Ужгород - Лисичанськ: 13 та 14 березня (рейси у зворотному напрямку 15 та 16 березня).

Що цьому передувало

Раніше в березні "Укрзалізниця" призупинила курсування ряду приміських і регіональних поїздів в "червоній" карантинній зоні.

Станом на 11 березня до "червоної" зони епідемічної небезпеки за рівнем поширення COVID-19 потрапили Чернівецька, Івано-Франківська, Житомирська та Закарпатська області.

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Автор: Павло Степанець