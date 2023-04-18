Місцеві підприємці вже готуються до літа, ігноруючи той факт, що минулого року через міну одному з українців навіть відірвало голову.

Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк "скасувала" вибуховий курортний сезон для одеситів, нагадавши, що через мінну небезпеку - це недоцільно.

Про це вона заявила на брифінгу у медіацентрі Україна-Одеса, відповідаючи на питання журналістів, як проходитиме курортний сезон, зокрема в Одесі. Питання виникле через це, що раніше військові вже повідомляли про неможливість використання морських пляжів через військову агресію РФ, але підприємці все ж таки готують до відкриття прибережні клуби, ресторани тощо.

"Місцева влада попереджена, що відкриття курортного сезону недоцільне. З нашого боку поінформовано органи місцевої влади про те, які загрози можуть бути", - сказала Гуменюк.

Вона додала, що наразі очікується рішення Одеської обласної військової адміністрації, яка уповноважена у цьому випадку визначити для населення, як все має відбуватися.

"Розуміючи, що регіон має розвиватися, все ж таки безпека на передньому плані", - додала Гуменюк.

Одесити зустріли минулий курортний сезон в Одесі криваво

Нагадаємо, що у 2022 році через війну с РФ курортний сезон в Одесі був під забороною, оскільки узбережжя міста перетворилися на справжні рубежі оборони через присутність кораблів РФ у Чорному морі. Також в акваторії спостерігається підвищена мінна небезпека, оскільки вибухонебезпечні предмети росіян можуть дрейфувати вздовж узбережжя.

Однак деякі українці минулого сезону проігнорували цю заборону, що призвело до низки трагедій. Наприклад, минулого літа під час купання в морі чоловіку відірвало голову через міну. Тоді він проігнорував застереження та вирішив насолодитися хвилями на день народження. І це, на жаль, не поодинокий випадок. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук регулярно звітує про випадки, коли українці гинуть від мін на узбережжі.

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