Таїланд готується ще більше скоротити термін безвізового перебування для туристів

Термін безвізового перебування в країні пропонують скоротити з 60 до 30 днів для гостей з 93 країн.

Влада Таїланду планує скоротити термін безвізового перебування для іноземців з 93 країн, включаючи Україну, з 60 до 30 днів. Примітно, що тільки в 2023 році безвіз був збільшений з 30 до 90 днів, проте вже в 2024 році його скоротили до 60 днів.

При цьому в Міністерстві туризму і спорту країни запевняють, що це обмеження не вплине на туризм, оскільки більшість іноземних туристів в середньому залишаються в країні менше місяця, пише The Bangkok Post.

Місцева влада пояснює свої плани скоротити безвіз бажанням запобігти лазівкам, якими можуть скористатися іноземці з злочинними цілями або для нелегальної роботи.

"Ця зміна не повинна вплинути на туризм, оскільки іноземні туристи в середньому залишаються в Таїланді максимум 21 день. Якщо вони хочуть залишитися довше 30 днів, вони можуть просто подати заявку на продовження, як зазвичай", – пояснила постійний секретар з туризму і спорту Таїланду Наттрія Тавеевонг.

Варто зазначити, що ці зміни були запропоновані місцевими туроператорами ще в березні минулого року з метою зниження рівня злочинності серед іноземців і створення більш безпечного іміджу галузі. Однак тільки зараз влада наблизилася до його реалізації.

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, наприкінці 2025 року влада Таїланду скасувала 50-річну заборону на продаж алкоголю вдень. Також відвідувачі барів матимуть додаткову годину на допивання напоїв вночі.

При цьому влітку 2025 року Таїланд заборонив продаж канабісу туристам без рецепта – через три роки після того, як став першою країною в Азії, яка декриміналізувала цю рослину.

