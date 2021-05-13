Між пасажирами літака, який летів з Туреччини в Запоріжжя, сталася бійка.
Читайте такожНа Евересті загинули двоє альпіністів: вони осліпли й були виснаженіПро це йдеться у сюжеті Сніданку з 1+1.
Конфлікт на ранковому рейсі Анталія-Запоріжжя розпочався майже одразу після зльоту.
Причина бійки невідома. В однієї з учасниць конфлікту закривавлене обличчя.
"Побилися дві жінки. В однієї на руках був однорічний малюк, вона розбила голову другій дівчині, яка молодша. Стюарт силою тримав постраждалу з розбитою головою, щоб та не відповідала взаємністю. Потім їх розсадили в різні місця", - розповідає свідок подій.
В аеропорту літак зустріли медики та поліцейські. Пасажири були змушені затриматися на борту.
Вас також можуть зацікавити новини
- Відкусили ніготь: у літаку між українськими туристами сталась бійка
- У Харкові компанія влаштувала поїздку на "килимі-літаку" (відео)
- Летіли свині: поведінка пасажирів літака Харків - Хургада потрапила на відео
- Гадки не мала, що вагітна: у США жінка народила в літаку (відео)
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.