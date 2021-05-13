В однієї з учасниць конфлікту було закривавлене обличчя.

Між пасажирами літака, який летів з Туреччини в Запоріжжя, сталася бійка.

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Конфлікт на ранковому рейсі Анталія-Запоріжжя розпочався майже одразу після зльоту.

Причина бійки невідома. В однієї з учасниць конфлікту закривавлене обличчя.

"Побилися дві жінки. В однієї на руках був однорічний малюк, вона розбила голову другій дівчині, яка молодша. Стюарт силою тримав постраждалу з розбитою головою, щоб та не відповідала взаємністю. Потім їх розсадили в різні місця", - розповідає свідок подій.

В аеропорту літак зустріли медики та поліцейські. Пасажири були змушені затриматися на борту.

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Автор: Людмила Жерновська