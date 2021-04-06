ВООЗ поки не підтримує запровадження паспортів вакцинації від коронавірусу

Як зазначають у ВООЗ, поки існує невизначеність, чи запобігає вакцинація поширенню вірусу.

Всесвітня організація охорони здоров’я наразі не підтримує запровадження обов’язкових паспортів вакцинації для подорожей. Про це заявила речниця організації Маргарет Гарріс, повідомляє Радіо Свобода. Читайте такожУкраїна і Туреччина значно розширили авіасполучення між собою Вона зазначила, що поки існує невизначеність щодо того, чи запобігає вакцинація поширенню вірусу. Гаріс також послалася на міркування справедливості. Наразі ВООЗ досліджує китайські вакцини Sinopharm та Sinovac. Гаріс заявила, що очікувати рекомендацій до використання цих препаратів слід наприкінці місяця, бо наразі необхідно більше даних. Паспорти вакцинації: що відомо Європейська комісія 17 березня представила проект цифрового «зеленого сертифіката», який сприятиме безпечному вільному пересуванню громадян Європейського Союзу на території ЄС.

Велика Британія планує почати «сертифікацію коронавірусного статусу» в намаганнях відновити масові заходи на кшталт концертів та спортивних подій.

29 березня у МОЗ України заявили, що паспорти вакцинації для українців перебувають на фінальній стадії розробки. Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм. Автор: Леся Лещенко

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