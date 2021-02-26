На розробку паспортів вакцинації піде близько трьох місяців.

Єдиний паспорт Євросоюзу про вакцинацію від коронавірусу буде розроблений до літа.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, пише DW.

"Політичне завдання - домогтися цього в найближчі місяці, ми говорили про три місяці. Я очікую, що до літа все буде готово", - розповіла вона.

Варто зазначити, що поки жодного політичного рішення на рівні ЄС не ухвалено і наразі країни ЄС погодилися тільки про необхідність розробки взаємно визнаних доказів вакцинації. Для цього планується створення бази даних для реєстрації щеплень і персоналізованого QR-коду для щеплених осіб.

Паспорта вакцинації: що відомо

У лютому повідомлялося, що цифрові паспорти з інформацією про вакцинацію від COVID-19 для мандрівників, над якими працює Міжнародна асоціація повітряного транспорту, можуть бути запущені «упродовж кількох тижнів».

Створенням паспортів вакцинації займається не лише IATA. У січні кілька технологічних і медичних компаній, серед яких Microsoft, Salesforce та Oracle, запустили ініціативу з розробки такої технології. Розробляються й місцеві системи, наприклад, в Данії або Лос-Анджелесі.

У ЄС ідея про надання тим, хто вакцинувався від COVID-19, сертифіката для можливості подорожувати — так званого «паспорта вакцинації» — викликала суперечки. Країни з розвиненим туристичним сектором, як правило, більш прихильні до цієї концепції, наприклад, Італія, Болгарія, Португалія, Словенія та Іспанія.

У січні прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс закликав запровадити свідоцтво про вакцинацію, щоб відновити поїздки. Кіпр також наполягає на тому, щоб вакцинованим мандрівникам дозволили відмовитися від тестування і карантину під час подорожей країнами ЄС.

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Автор: Олег Давигора