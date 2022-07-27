Проїзд через Пелєшацький міст буде безкоштовним.

В Хорватії урочисто відкрили Пелєшацький міст (Pelješki most), який сполучатиме Дубровник та решту Хорватії, розділені територією Боснії і Герцеговини.

Як повідомляє "Балканський оглядач", відтепер до Дубровника можна буде дістатися без перетину кордону в Неумі, єдиному місті Боснії і Герцеговини на Адріатичному морі.

Проїзд по 2,5-кілометровому Пелєшському мосту буде безкоштовним – такою була умова європейського фінансування будівництва.

Першими по Пелєшському мосту в рамках урочистої церемонії відкриття 26 липня 2022 року проїхали хорватський електричний гіперкар Nevera Rimac, гоночний автомобіль, яким керував колишній триразовий чемпіон Європи з автоперегонів Ніко Пуліч, а на мотициклах – ветерани війни за незалежність Хорватії.

Зазначимо, будівництво Пелєшацького мосту було розпочато у липні 2018 року, а останній сегмент мосту встановлено через три роки. Під'їзні дороги закінчили будувати до 26 липня 2022 року.

Міст перетинає протоку між Комарною і Брієстою, що на півострові Пелєшац, тим самим його прокладено повністю через хорватську територію, обходячи коротку прибережну смугу Боснії і Герцеговини в Неумі та уникаючи будь-яких перетинів кордону з цією сусідньою державою.

Вантовий міст має довжину 2440 м і ширину 23,6 м. Висота мосту – 55 м, щоб кораблі могли проходити під ним до порту Неум.

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