4500-річні піраміди в Гізі вже багато років піддаються критиці з боку туристів, розчарованих їхнім станом.

Єгипет оголосив, що проведе реконструкцію однієї зі своїх найзнаковіших пам'яток, яка обійдеться приблизно в 51 мільйон доларів.

4500-річні піраміди в Гізі вже багато років піддаються критиці з боку туристів, розчарованих станом об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ці звинувачення включають жорстоке поводження з тваринами, безконтрольних і настирливих торговців, загальне неефективне управління і переповненість, пише Daily Express.

Чиновники заявили, що їхня реконструкція, за яку відповідатиме компанія Orascom Pyramids Entertainment Services, передбачатиме відновлення кількох гробниць, а також впровадження системи онлайн-квитків і модернізацію центру для відвідувачів.

Відео дня

Повідомляється, що компанія вже почала впроваджувати певні зміни в систему управління пам'яткою. Зокрема, з території прибрали приватні автомобілі та туристичні автобуси – тепер туристи зможуть потрапити туди лише на спеціальних 45 електробусах, які курсуватимуть кожні п'ять хвилин від плато з боку шосе Фаюм. Тим часом, зайти на територію комплексу через вхід біля готелю Marriott Mena House, що діяв раніше, тепер не буде можливості.

Крім того, недавнє розслідування, проведене організацією People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), виявило регулярне жорстоке поводження з тваринами в цій зоні.

"PETA задокументувала регулярні побиття, стусани, батоги і голодування коней і верблюдів біля пірамід. Тварин буквально заганяють до смерті, а потім викидають, як сміття, за ворота. Піраміди Гізи мають символізувати красу та історію Єгипту, а не безконтрольне знущання над тваринами. Уряд Єгипту має вжити заходів, щоб прибрати цих тварин, які страждають, з Гізи", – заявив віце-президент PETA Asia Джейсон Бейкер.

Як повідомляв УНІАН, раніше екологи попередили про серйозну загрозу для пляжів Єгипту.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей та дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.