На узбережжі Червоного моря в Єгипті розгорається битва, де незайманий пляж стикається з потенційним розвитком туризму в національному парку.

Рас-Ханкораб, перлина національного парку Ваді-ель-Гемаль, відома своєю незайманою морською екосистемою, наразі закритий, його майбутнє висить на волосині, пише Independent. Розташований за 4 години від Хургади, Рас-Ханкораб може похвалитися кришталево чистою водою і пляжами з білим піском.

Однак плани передбачають перетворення цього об'єкта на готель, ресторан і ферму. Екологи б'ють на сполох, попереджаючи, що розвиток туризму загрожує тендітній екосистемі, яка підтримує черепах, коралові рифи, морські трави і різноманітні види риб. Місцеві спільноти також побоюються втрати цього дорогоцінного природного ресурсу.

Єгипет продає інвестиційні ліцензії на свої національні парки, щоб стимулювати дохід. Туризм серйозно поповнює єгипетську скарбницю. У звіті ООН зазначено, що за 2024 рік доходи Єгипту від туризму становили $14,1 млрд, що перевищує навіть доходи від Суецького каналу.

Видання задалося питанням, чи буде цей економічний стимул досягатися ціною непоправних природних багатств, таких як Рас-Ханкораб. Екологи та місцеві спільноти попереджають, що навіть легке будівництво на пляжі знищить один з останніх незайманих морських заповідників Єгипту.

"Тут розташований один із найцінніших коралових рифів, розташований на пляжі заповідника. Там також є морські черепахи, що перебувають під загрозою зникнення, і є мангрові дерева", - розповіла Асмаа Алі, виконавчий директор Ecoris, єгипетської групи з охорони природи.

В Асоціації охорони довкілля додали, що риф має таке значення, бо є одним із найстійкіших до зміни клімату у світі та має потенціал для повторного заселення інших рифів і навіть повернення деяких із тих, що вимирають.

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Нещодавно стало відомо, що в Єгипті почали будувати нове величезне місто-курорт на березі Середземного моря. Нове місто Рас-ель-Хекма буде розташоване за 350 км на північний захід від Каїра.

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