Через зменшення туристичного потоку чимало власників житла змінили фокус із туристів на середньо та довгострокових орендарів.

Через пандемію коронавірусу скоротилася кількість туристів, що призвело до зменшення вартості оренди житла - в туристичних центрах вона впала приблизно на 15%.

Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на Reuters.

Airbnb є платформою, котра поєднує орендодавців та орендарів на ринку короткотермінової оренди житла. Відтак, висока концентрація такого житла в туристичних центрах значно підіймала загальний рівень цін на довгострокову оренду квартир для місцевих жителів.

Уряди країн Європи довгий час намагалися пом'якшити вплив оренди через сервіс Airbnb на ринок нерухомості та зменшити кількість помешкань у туристичних центрах.

Читайте такожУ Барселоні хочуть заборонити короткострокову оренду квартир туристам

"Допомогти" владі врегулювати цей ринок зміг відтік туристів. Як зазначає Reuters, чимало власників житла змінили фокус із туристів на середньо та довгострокових орендарів, почали безпосередньо жити у цих помешканнях або ж взагалі їх залишили.

Так, за останній місяць кількість пропозицій житла на одну ніч на Airbnb у 50 найбільших містах Європи скоротилася на 21,9% до попереднього року.

У компанії кажуть, що люди почали більше уваги приділяти малим містам на противагу туристичним осередкам.

"У нас було більше пропозицій у Франції, Німеччині, Португалії, Іспанії та Чехії разом наприкінці 2020 року, ніж наприкінці 2019 року", - зазначили в компанії.

Зокрема, у Венеції, населення якої становить 60 тисяч людей, туристичний потік сягав 20 мільйонів осіб щороку. У січні бронювання в місті скоротилося на 67%, і населення спонукає владу використати цю можливість на користь місцевих жителів.

У історичному центрі Лісабону, столиці Португалії, бронювання житла за час пандемії скоротилися на 20%. Це спровокувало падіння цін на оренду житла на 15% в період з березня по грудень 2020 року.

У Празі, столиці Чехії, пропозиції на сайті скоротилися близько наполовину, а вартість оренди відтак впала на 8%.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: УНІАН