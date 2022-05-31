Регіональний поїзд із Києва до Черкас та зворотно почне курсувати з 8 червня.

"Укрзалізниця" вперше за два роки відновлює курсування поїзду №782/781 Київ-Черкаси.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" в Telegram.

"Вперше за два роки "Укрзалізниця" повертає сполучення з Черкасами. Регіональний поїзд №782/781 Київ-Черкаси та зворотно, починає курсувати з 8 червня 2022 року. Він їздитиме шість днів на тиждень, окрім вівторків", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що регіональний поїзд №781 Черкаси-Київ відправлятиметься зі станції Черкаси о 6:30 і прибуватиме до Києва об 11:01. Зворотно, зі столиці поїзд №782 Київ-Черкаси вирушатиме о 15:05 і прибуватиме до станції Черкаси о 19:30.

Зупинки передбачені на таких станціях: ім. Т.Шевченка, Перегонівка, Володимирівка, Цвіткове, Хлистунівка, Городище, Корсунь, Сотники, Таганча, Миронівка, Кагарлик, Расава, Озерний, Трипілля-Дніпровський, Нові Безрадичи, Підгірці, Петра Кривоноса, Київ-Деміївський.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" з 11 червня призначає нічний потяг №53/54 Київ-Перемишль. Потяг вирушатиме з Києва о 19:48 та прибуватиме до Перемишля наступного дня о 07:21.

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