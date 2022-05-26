Укрзалізниця чекає, поки російська влада або російські матері заберуть трупи окупантів / фото ua.depositphotos.com

Укрзалізниця готова надати безкоштовні квитки матерям російських військових, які приїдуть забирати тіла своїх дітей.

Про це голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишин розповів в інтерв'ю "Медуза".

"Додалися нові види діяльності. Наприклад, до війни ми не займалися зберіганням тіл російських військових. Зараз у нас 270 мертвих російських солдатів - у вагонах-рефрижераторах в різних містах, де велися і ведуться активні бойові дії. Росіяни кидають своїх на полях бою, а ми кожен день спалюємо 100 літрів солярки на вагон, для того щоб ці тіла зберігати - щоб підтримувати в рефрижераторах температуру. Якщо російським тіла їхніх солдатів не потрібні, ми ж не можемо їх просто взяти і викинути? Ми до росіян мертвих ставимося краще, ніж вони до нас живих", - зазначив Камишин.

За його словами, компанія чекає, поки російська влада або російські матері заберуть ці тіла.

"Але поки таких звернень не було. Можливо, тому що в Росії провал з інформацією, багато матерів навіть не знають про те, що їхні діти поїхали воювати. Ми готові безкоштовні квитки дати тим російським матерям, які приїдуть забирати тіла своїх дітей. Зробимо все безкоштовно: довеземо-відвеземо, віддамо. Нам чужого не треба", - підкреслив голова Укрзалізниці.

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Як повідомляв УНІАН, Укрзалізниця вже третій місяць зберігає сотні тіл російських солдатів у рефрижераторних вагонах. Підприємство закликає росіян забрати своїх убитих військових.

За даними Генштабу, з 24 лютого по 26 травня ліквідовано 29 600 окупантів, з них 150 - за минулу добу.

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