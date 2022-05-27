Пасажири зазначеного рейсу матимуть зручну пересадку на поїзди, які курсують до інших міст Польщі та Австрії.

"Укрзалізниця" з 11 червня призначає новий щоденний нічний поїзд № 53/54 "Київ – Перемишль".

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" в Telegram.

Нічний потяг № 53/54 вирушатиме з 11 червня з Києва о 19:48 та прибуватиме до Перемишля наступного дня о 07:21. У зворотному напрямку потяг почне курсувати з 12 червня, вирушатиме о 18:39 та прибуватиме до Києва о 09:21.

Крім того, завдяки цьому рейсу пасажири матимуть зручну пересадку на потяги, які курсують до інших міст Польщі та Австрії.

"Так, після прибуття о 07:21 до Перемишля можна пересісти о 10:21 на поїзд Інтерсіті № 105 "Перемишль – Відень – Грац". Також можна зручно пересісти на поїзд Інтерсіті № 3804 "Перемишль – Щецин", який курсує, зокрема, через міста Краків, Катовіце, Вроцлав, Зелена Гура, Щецин", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в зворотному напрямку можна також скористатися потягами, що курсують Польщею та Австрією, для пересадки на потяг № 54/53 "Перемишль – Київ".

"Так, поїзд № 104 "Грац – Відень – Перемишль" вирушає о 05:26 з Граца й о 08:10 з Відня та прибуває до Перемишля о 17:03. Поїзд № 73104 "Вроцлав – Перемишль" вирушає о 09:10 та прибуває до Перемишля о 16:59. Він робить зупинки, зокрема, у Кракові, Тарнуві та Дембиці", – йдеться в повідомленні.

В прес-службі також нагадали, що з 1 червня змінюються правила видачі безкоштовних квитків українцям для поїздок Польщею. З першого дня літа пасажири з України матимуть можливість безкоштовного проїзду лише на маршрутах міст: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув.

"Інші правила безкоштовного користування залізницею Польщі для українців залишаються незмінними", – додали в прес-службі.

Як раніше повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" з 12 червня 2022 року змінить час відправки поїзда Інтерсіті+ 706 з Перемишля з 8:00 на 10:15, що дасть можливість зручної пересадки з польського Інтерсіті 83173 "Вроцлав – Перемишль".