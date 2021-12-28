Зміни поки не стосуються вечірніх рейсів.

Від початку доби у Запоріжжі триває сильний снігопад, який за прогнозом змінять зливи. Негода внесла корективи в роботу аеропорту.

Про це свідчать дані на сайті аеропорту.

Читайте такожВ Україні погіршується погода: рівень небезпечності підвищено до другого (карта)Два рейси зі Стамбула (з прибуттям о 8:55 та 13:45) скасовані.

Три денні рейси з Запоріжжя до Туреччини та Єгипту - так само скасовані.

Рейс до Шарм-Ель-Шейху, Єгипет, який мав вилетіти з Запоріжжя о 8-й ранку, затримується щонайменше на 12 годин.

Ранковий рейс SkyUp з Єгипту запорізький аеропорт не зміг прийняти через негоду - його скерували на посадку до Харкова.

Вечірні рейси з Києва наразі не скасовували - вони все ще є в розкладі.

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