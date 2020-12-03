Мандрівники, які прямують до Ісландії, зможуть уникнути виконання вимоги влади країни щодо двотижневого карантину і тестування на COVID-19, якщо вони доведуть, що у них раніше був позитивний результат тесту на коронавірус і вони вже одужали.
Читайте такожПодорож до Ісландії. Екзотика та неймовірні краєвиди
Про це повідомляє видання Travel and Leisure з посиланням на заяву уряду Ісландії.
Нова політика почне діяти з 10 грудня. Таким чином, щоб перетнути ісландський кордон, туристам буде потрібно пред'явити позитивний результат тесту на COVID-19, зроблений за 14 днів до поїздки, або результат тесту на антитіла.
При цьому і після 10 числа будуть зберігатися діючі правила в'їзду в Ісландію для громадян інших країн - зараз в країну можуть потрапити тільки громадяни країн Шенгенської угоди, країн ЄС, Великобританії, а також особи, які мають посвідку на проживання в одній з країн Шенгенської угоди або ЄС, і близькі родичі громадян вищевказаних країн.
Правила в'їзду в Ісландію для громадян України
На даний момент, за даними МЗС України, потрапити до Ісландії можуть:
- громадяни України, у яких на це є спеціальний дозвіл;
- особи, які мають посвідку на проживання в одній з країн Шенгенської угоди (у тому числі Республіки Ісландія) або країні ЄС;
- близькі родичі громадян країн Шенгенської угоди (в тому числі Республіки Ісландія) і країн ЄС (подружжя, діти, прямі родичі по висхідній лінії, які перебувають на утриманні).
При цьому на даний момент уряд Ісландії вимагає, щоб кожен іноземець, що в'їжджає в країну, проходив двотижневий карантин або двічі здавав тест на коронавірус (після прибуття і після шестиденного карантину).
Карантинні обмеження в різних країнах світу
- British Airways і American Airlines будуть безкоштовно тестувати пасажирів на коронавірус
- Через карантин Болгарія заборонила туризм
- Канада продовжила карантин для прибуваючих в країну
- В Італії пропонують заборонити подорожі між регіонами на різдвяні свята
- У Туреччині посилили комендантську годину через COVID-19
- ЄС закликає країни не відкривати гірськолижні курорти через пандемію, проте деякі все ж працюють (відео)
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.