Ісландія змінює правила в'їзду для іноземців з 10 грудня.

Мандрівники, які прямують до Ісландії, зможуть уникнути виконання вимоги влади країни щодо двотижневого карантину і тестування на COVID-19, якщо вони доведуть, що у них раніше був позитивний результат тесту на коронавірус і вони вже одужали.

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Про це повідомляє видання Travel and Leisure з посиланням на заяву уряду Ісландії.

Нова політика почне діяти з 10 грудня. Таким чином, щоб перетнути ісландський кордон, туристам буде потрібно пред'явити позитивний результат тесту на COVID-19, зроблений за 14 днів до поїздки, або результат тесту на антитіла.

При цьому і після 10 числа будуть зберігатися діючі правила в'їзду в Ісландію для громадян інших країн - зараз в країну можуть потрапити тільки громадяни країн Шенгенської угоди, країн ЄС, Великобританії, а також особи, які мають посвідку на проживання в одній з країн Шенгенської угоди або ЄС, і близькі родичі громадян вищевказаних країн.

Правила в'їзду в Ісландію для громадян України

На даний момент, за даними МЗС України, потрапити до Ісландії можуть:

громадяни України, у яких на це є спеціальний дозвіл;

особи, які мають посвідку на проживання в одній з країн Шенгенської угоди (у тому числі Республіки Ісландія) або країні ЄС;

близькі родичі громадян країн Шенгенської угоди (в тому числі Республіки Ісландія) і країн ЄС (подружжя, діти, прямі родичі по висхідній лінії, які перебувають на утриманні).

При цьому на даний момент уряд Ісландії вимагає, щоб кожен іноземець, що в'їжджає в країну, проходив двотижневий карантин або двічі здавав тест на коронавірус (після прибуття і після шестиденного карантину).

Карантинні обмеження в різних країнах світу

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Переклад: Марина Григоренко