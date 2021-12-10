Еммануель Макрон зазначив, що країни, які межують з не членами Євросоюзу, повинні розраховувати на повну підтримку прикордонного агентства Frontex.

Франція, яка в 2022 році головуватиме в Раді ЄС, хоче ініціювати реформу Шенгенської зони.

Про це заявив президент країни Еммануель Макрон, передає НВ.

Він зазначив, що реформа, яку пропонує Париж, складатиметься з двох пріоритетів.

Читайте такожКордон Польщі обстріляли із пневматичної зброї з білоруської сторони (фото)

"По-перше, це політичне управління Шенгенською зоною, для якого, як у випадку із зоною євро, буде створено спеціальну організацію, в межах якої регулярно відбуватимуться зустрічі профільних міністрів. По-друге, це створення механізму термінової підтримки у разі кризи на кордоні", - сказав Макрон.

Глава Франції зазначив, що країни, які межують із не членами Євросоюзу, повинні розраховувати на повну підтримку прикордонного агентства Frontex, а також на допомогу силовиків із інших країн ЄС.

"Громадська думка та держави, які протистоять терористичній загрозі, не зможуть довго погоджуватися з тим, щоб наші кордони залишалися відкритими, якщо не відбудеться ґрунтовної реформи Шенгенської зони. Ми бачили це навесні у контексті пандемії, і зараз бачимо у контексті терористичної загрози", - заявив Макрон.

Шенгенська зона: що відомо

У Шенгенську зону входить 26 європейських держав. Прикордонний контроль у країнах Шенгенської зони здійснюється при в'їзді та виїзді із зони, а на внутрішніх кордонах контроль не здійснюється.

До Шенгенської зони офіційно входять також чотири країни, які не є членами Євросоюзу: Ісландія, Норвегія, Швейцарія і Ліхтенштейн. Також неофіційно в Шенген входять три європейських мікродержави, які також не є членами ЄС: Монако, Сан-Марино і Ватикан. Крім того, з боку ще однієї країни Андорри відсутній внутрішній прикордонний контроль на кордонах з країнами Шенгенської зони.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз планує реформувати міграційну політику в Шенгенській зоні для боротьби з напливом мігрантів, заявила глава Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн. Вона переконана, що Мінськ "буквально штовхнув людей до європейських кордонів".

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Олександр Топчій