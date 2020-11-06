Європейські комісари мають намір 2021 року представити нову Шенгенську стратегію.

Європейська Комісія планує у грудні цього року провести перший "Шенгенський форум", на якому обговорюватиметься реформа Шенгенської зони.

Про це в п'ятницю, 6 листопада, заявив офіційний речник Єврокомісії Крістіан Віганд у Брюсселі, передає DW.

За його словами, до участі у форумі планується залучити міністрів внутрішніх справ країн-членів ЄС, членів Європарламенту та представників національних органів влади.

Віганд зазначив, що цей форум має визначити орієнтири щодо реформування Шенгенського простору. Прес-секретар Єврокомісії наголосив, що створення Шенгенської зони стало одним з найбільших досягнень ЄС.

"У наших спільних інтересах захищати цілісність і функціонування Шенгенської зони без внутрішнього прикордонного контролю", - додав Віганд.

Водночас унаслідок криз останніх років Шенгенська зона піддається дедалі більшому тиску, визнав офіційний представник Єврокомісії.

"Реформа Шенгенської зони явно необхідна", - наголосив він.

Крім того, за словами речника ЄК, європейські комісари мають намір 2021 року представити нову Шенгенську стратегію. Головними елементами цієї стратегії мають стати покращення співпраці та обміну інформацією, посилення контролю, взаємопов'язана європейська система контролю за кордонами тощо.

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Нагадаємо, напередодні президент Франції Еммануель Макрон закликав переглянути нинішні правила функціонування Шенгенської зони у бік посилення захисту зовнішніх кордонів Європи.

Шенгенська зона

До Шенгенської зони входять більшість країн-членів ЄС, а також Ісландія, Норвегія, Швейцарія та Ліхтенштейн, котрі не є членами Євросоюзу.

Водночас п'ять країн-членів ЄС - Хорватія, Кіпр, Болгарія, Ірландія та Румунія не входять до Шенгенської зони.

У плані міжнародних подорожей Шенгенська зона діє подібно до єдиної держави з прикордонним контролем на зовнішньому кордоні - при в'їзді та виїзді із зони, але без прикордонного контролю на внутрішніх рубежах держав, що входять у цю зону.

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Автор: Олександр Топчій