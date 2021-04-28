Через нинішню реставрацію він змушений "мовчати" впродовж найтривалішого періоду за всю свою історію.

Головний годинник Великої Британії Біг-Бен мав повноцінно відновити роботу у 2021 році, однак через пандемію коронавірусу реставрація триватиме ще один рік.

Про це йдеться у повідомленні на сайті парламенту Британії.

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Годинник, який є частиною вежі Єлизавети Вестмінстерського палацу, демонтували у межах реставрації. Влітку цього року розпочнеться встановлення відремонтованого механізму, зокрема до циферблата мають прикріпити стрілки в «оригінальній вікторіанській кольоровій гамі», а згодом весь годинник повернуть до вежі.

У першій половині 2022 року годинник має знову задзвонити після п'яти років реставрації. Очікується, що Біг-Бен буде дзвонити щогодини.

На реставрацію годинника вже витратили 80 мільйонів фунтів стерлінгів. Влада країни пояснює, що через пандемію коронавірусу зросли витрати на роботу.

Довідка УНІАН. Біг-Бен вимкнули 14 серпня 2017 року. Через нинішню реставрацію він змушений «мовчати» впродовж найтривалішого періоду за всю свою історію.

Спершу годинник планували відреставрувати до 31 січня 2020 року — до дати виходу Великої Британії з ЄС, — однак цього зробити не встигли.

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Автор: Вікторія Гордієнко