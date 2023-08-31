На Балі затримали російську туристку, яка влаштувала істерику в магазині. Про це пише видання NusaBali.

Інцидент стався 28 серпня в селі Унгасан. 27-річна громадянка Росії в "важкому стані" буянила в магазині. Поліцейські вмовили її вийти, щоб уникнути руйнувань, проте на вулиці вона почалася бігати і знову спробувала увійти в приміщення.

Поліцейські одягли на неї наручники і відвезли в лікарню для обстеження. "За словами кількох людей і продавців, жінка буянила і танцювала без видимих причин. Відвідувачі, які робили покупки, тут же розбіглися. Спочатку виникла підозра, що у іноземки депресія", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що дії жінки порушують спокій і безпеку місцевого населення, за нею простежить імміграційна служба.

Росіяни на Балі

Нагадаємо, раніше губернатор Балі Ваян Костер заявив, що хоче ввести систему квот туристів на 100 років. За його словами, за останній рік на острові зросла кількість порушень з боку туристів. Більшість з них - з Росії.

Також росіяни "лідирують" у списку депортованих з Індонезії туристів.

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