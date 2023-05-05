Губернатор Балі поскаржився, що за останній рік на острові різко зросла кількість правопорушень за участю туристів, більшість з них – з Росії.

Губернатор індонезійського острова Балі Ваян Костер, який раніше запропонував скасувати спрощений візовий режим для росіян, заявив про готовність ввести систему квот для іноземних туристів на 100 років.

Причиною для цього стало різке збільшення правопорушень за участю туристів на острові за останній рік, а більшість порушників – росіяни, цирує губернатора Балі місцеве видання Detik.

"Зараз кількість туристів, які бешкетують, зростає. Більшість з них з Росії", – заявив Костер.

Також чиновник заявив, що з січня 2023 року по теперішній час з Індонезії був депортований 101 турист, більшість з них – з Росії. Зокрема, відразу кілька людей були вислані з країни за оголені фото на священних для місцевих жителів локаціях.

"Тому ми більше не будемо проводити політику масового туризму, ми обмежимо його, запровадивши систему квот. Систему квот на наступні 100 років", – сказав він.

При цьому він поскаржився, що більшість туристів-порушників все одно не приносять великих доходів місцевому бюджету, адже вони вважають за краще орендувати дешеве приватне житло, пересуватися на велосипедах чи скутерах і харчуватися приготовленою вдома їжею, купуючи "розфасований рис". А от шкоди від них куди більше.

Ймовірно, мова йде про росіян, які перебралися на Балі з Росії за минулий рік.

Як повідомляв УНІАН, не так давно влада Балі також вирішила заборонити іноземним туристам пересуватися по острову на мотоциклах після низки аварій, в тому числі зі смертельними наслідками.

Так, в лютому 2023 року поліція затримала російського туриста, який їхав п'яним на мотоциклі та врізався в місцевого водія, в результаті чого той був госпіталізований. У січні в іншій дорожньо-транспортній пригоді загинули турист з України і приїжджий з Росії.

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