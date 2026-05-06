Бос Ryanair заявив, що в аеропортах слід заборонити продаж алкоголю туристам вранці

Майкл О'Лірі обурився тим, що пасажири напиваються в аеропортах ще з самого ранку, а потім влаштовують бійки під час польоту.

Генеральний директор ірландського лоукостера Ryanair Майкл О'Лірі продовжує свій "хрестовий похід" проти п'яних пасажирів, які зривають рейси. Ще два роки тому глава найбільшого бюджетного перевізника Європи заявляв, що було б непогано обмежити в аеропортах продаж алкоголю пасажирам перед рейсами двома напоями.

Тепер він заявив, що барам в аеропортах варто було б взагалі відмовитися від продажу алкоголю в певні години доби, зокрема, рано вранці, пише Express.

65-річний О'Лірі, який очолює Ryanair понад 30 років, стверджує, що його авіакомпанія майже щодня змушена перенаправляти рейси через п'яних і агресивних пасажирів. За його словами, ці мандрівники часто проводять години, розпиваючи спиртні напої в аеропортових барах перед посадкою на рейс.

"Я не розумію, чому хтось в аеропортових барах обслуговує людей о п'ятій чи шостій годині ранку. Кому потрібно пити пиво о цій порі? В аеропортах не повинно бути алкоголю поза ліцензійними годинами", – заявив він.

Варто зазначити, що О'Лірі – не єдиний, хто виступає проти вживання алкоголю перед вильотом. Наприклад, раніше досвідчений бортпровідник Дешил Хоровіц закликав туристів відмовитися від популярної звички випивати "на дорожку" в аеропорту, оскільки в повітрі алкоголь впливає на організм сильніше, ніж на землі.

Війна Ryanair з буйними пасажирами

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, на початку 2025 року Ryanair оголосив про намір суворо карати пасажирів, які порушують спокій під час польотів – дійшло до судових позовів на 15 тисяч євро.

Пізніше бюджетний авіаперевізник запровадив величезні штрафи для буйних пасажирів.

З того часу авіакомпанії вже вдалося через суди домогтися покарання для кількох пасажирів-дебоширів, які зірвали рейси.

