Ryanair знову збільшить премії для персоналу за виявлення пасажирів із надмірним багажем

Нинішні темпи виявлення порушників не влаштовують керівництво авіакомпанії.

У листопаді 2025 року ірландський лоукостер Ryanair підвищив бонуси для своїх співробітників за виявлення пасажирів із занадто великим багажем з 1,5 до 2,5 євро. Втім, вочевидь, такої мотивації виявилося недостатньо.

За словами гендиректора авіакомпанії Майкла О'Лірі, після повідомлень про те, що персоналу Ryanair виплачують бонуси за виявлення порушень з боку пасажирів, кількість мандрівників, у яких було виявлено негабаритний багаж, фактично скоротилася, пише The Times.

"Кількість негабаритних сумок падає, я не знаю, з 0,0001% до 0,00001%. У міру зниження цих показників, я думаю, ми підвищимо комісію з 2,50 євро до 3,50 євро або близько того. Усі повинні знати: не приходьте з сумкою, яка не поміщається у вимірювальний прилад, тому що з вас візьмуть плату (75 євро – ред.)", – заявив бос Ryanair.

Відео дня

Також О'Лірі підтвердив свої заклики до заборони вживання алкогольних напоїв в аеропортах для ранкових рейсів.

Інші новини Ryanair

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше ірландський лоукостер Ryanair оголосив про істотне скорочення кількості рейсів до Греції в зимовому розкладі на 2026-2027 роки.

Також найбільший бюджетний перевізник Європи вирішив закрити свою базу в аеропорту Берлін-Бранденбург з 24 жовтня 2026 року.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Telegram-каналі УНІАН.Туризм.