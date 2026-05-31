"Упертості" Києву додає підтримка країн Європи, вважає помічник кремлівського диктатора.

Під час зустрічі на Алясці президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін досягли "взаєморозуміння" у питанні завершення війни РФ проти України, але потім почалися складнощі.

Про це сказав помічник Путіна Юрій Ушаков. "Багато хто вживає слово "домовленості". Я б точніше сказав – "розуміння". Було досягнуто розуміння щодо того, що сторони робитимуть у контексті врегулювання українського конфлікту", – розповів кремлівський чиновник.

Ушаков повідомив, що американська сторона пообіцяла виконати свою частину цих домовленостей, але натрапила на низку складнощів.

Помічник Путіна висловив думку, що ці складнощі "насамперед стосуються поведінки та реакції Києва на ті чи інші зондажі, ті чи інші звернення американців".

Він обурився тим, що Україна спирається на підтримку Європи, що надає українцям "більше впертості" та "негативу".

Зустріч Трампа і Путіна в Анкориджі

У серпні минулого року Трамп і Путін провели зустріч на Алясці для того, щоб домовитися про умови закінчення війни в Україні. Відтоді росіяни вважають, що саме цих домовленостей слід дотримуватися.

Зі свого боку український президент Володимир Зеленський вже зазначав, що "складається враження, що сторони говорять про зовсім різні речі".

"Росіяни часто говорять про якийсь "дух Анкориджа". І ми можемо лише здогадуватися, що вони насправді мають на увазі ", – заявляв наприкінці зими президент.

