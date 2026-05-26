Ryanair додає більше рейсів із сусідньої з Україною країни

Бюджетна авіакомпанія розширює свою присутність у Братиславі.

Ірландський лоукостер Ryanair оголосив про рекордний розклад рейсів на зиму 2026-2027 у словацькій столиці Братиславі, звідки українцям може бути зручно літати за кордон.

Як йдеться на сайті авіакомпанії, у майбутньому зимовому сезоні вона виконуватиме польоти за рекордними 23 маршрутами, включаючи чотири нові:

Перевізник прогнозує, що це забезпечить зростання пасажиропотоку через аеропорт Братислави на 125% і понад 2,2 млн пасажирів на рік.

Відео дня

Щоб реалізувати такі грандіозні плани, Ryanair додасть до свого братиславського парку четвертий літак Boeing 737, починаючи з жовтня 2026 року.

На честь анонсованого розширення авіакомпанія Ryanair запустила триденний розпродаж квитків до/з Братислави за ціною від 29,99 євро на своєму офіційному сайті або в додатку.

Інші новини Ryanair

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше Ryanair попередив туристів про можливе підвищення цін на авіаквитки на тлі кризи з авіаційним паливом через війну в Ірані.

Також лоукостер вирішив різко скоротити кількість рейсів до Греції.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Telegram-каналі УНІАН.Туризм.