Ryanair різко скорочує кількість рейсів до популярної європейської країни

Це рішення жодним чином не пов'язане з паливною кризою у світі.

Ірландський лоукостер Ryanair оголосив про істотне скорочення кількості рейсів до Греції в зимовому розкладі на 2026-2027 роки.

Як йдеться в заяві на сайті авіакомпанії, Ryanair закриє свою базу в грецьких Салоніках, де у неї базуються три літаки, обмежить польоти до Афін і припинить польоти в непікові місяці до аеропортів острова Крит (Ханья та Іракліон), що призведе до втрати 700 тисяч пасажирських місць (-45%) та 12 маршрутів у майбутньому зимовому сезоні.

Традиційно в такому рішенні лоукостер звинувачує компанії, що керують грецькими аеропортами.

"Ці скорочення пасажиропотоку, яких можна було б уникнути, є прямим результатом нездатності аеропортів компенсувати збір на розвиток аеропортів (ADF), особливо в Салоніках, де німецький монополіст Fraport Greece підвищив аеропортові збори на +66% з 2019 року", – заявив комерційний директор Ryanair Джейсон МакГіннесс.

Він упевнений, що скорочення присутності авіакомпанії в Салоніках на зиму 2026 року стане катастрофою для міста та регіону, оскільки Ryanair забезпечувала 90% міжнародних перевезень туди минулої зими.

При цьому, за його словами, літаки з Салонік будуть перерозподілені до Албанії, регіональної Італії та Швеції, де авіакомпанію більше влаштовують умови виконання польотів.

"У Греції є можливість забезпечити значне зростання цілорічного пасажиропотоку, проте ці інвестиції можуть бути реалізовані лише після того, як німецька монополія Fraport Greece повністю підкориться розумному зниженню податків, введеному грецьким урядом з листопада 2024 року, що дозволить таким авіакомпаніям, як Ryanair, забезпечити необхідне транспортне сполучення для зниження хронічної сезонності в Греції", – додав МакГіннесс.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, також минулого тижня найбільший лоукостер Європи Ryanair оголосив, що не змінюватиме розклад своїх авіарейсів щонайменше до березня 2027 року через зростання цін на паливо.

Втім, це не означає, що лоукостер не продовжить вже звичну для себе практику скасування рейсів до аеропортів, де його не влаштовують податки та збори. Зокрема, минулого місяця Ryanair оголосив про закриття своєї бази в аеропорту Берлін-Бранденбург з 24 жовтня 2026 року.

Також за 2025-2026 рік авіаперевізник з тієї ж причини скасував багато рейсів до Іспанії, Португалії, Австрії, Італії, Німеччини та низки інших країн.

