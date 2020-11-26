Від України угоду підписав посол у Великій Британії Вадим Пристайко.

Україна підписала угоду про безвізовий режим з державою у Карибському морі Сент-Вінсент і Гренадіни.

Про це посол України у Великій Британії Вадим Пристайко повідомив у Twitter.

Зокрема, посол заявив про дипломатичну перемогу з рекордною швидкістю, оскільки лише у вересні 2019 року Україна встановила дипломатичні відносини з острівною державою Сент-Вінсент і Гренадіни.

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"І сьогодні з верховним комісаром Сент-Вінсент і Гренадіни у Великій Британії, паном Ценіо Люїсом ми започаткували безвізовий режим. Крок за кроком, і усі держави Співдружності стануть безвізовими для українців. Дивлюсь на вас, Австралія, Канада і Сполучене Королівство", - наголосив Пристайко.

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Автор: Віталій Саєнко