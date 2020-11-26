Україна підписала угоду про безвізовий режим з державою у Карибському морі Сент-Вінсент і Гренадіни.
Про це посол України у Великій Британії Вадим Пристайко повідомив у Twitter.
Зокрема, посол заявив про дипломатичну перемогу з рекордною швидкістю, оскільки лише у вересні 2019 року Україна встановила дипломатичні відносини з острівною державою Сент-Вінсент і Гренадіни.
Читайте такожУкраїна підписала угоду про безвіз із екзотичною острівною країною
"І сьогодні з верховним комісаром Сент-Вінсент і Гренадіни у Великій Британії, паном Ценіо Люїсом ми започаткували безвізовий режим. Крок за кроком, і усі держави Співдружності стануть безвізовими для українців. Дивлюсь на вас, Австралія, Канада і Сполучене Королівство", - наголосив Пристайко.
Вас також можуть зацікавити новини:
Зеленський хоче скасувати візи для Китаю та інших країн для розвитку туризму
- Три роки безвізу: прикордонники розкрили статистику поїздок українців до ЄС
- Зеленський і Трюдо обговорили спрощення візового режиму між Канадою і Україною
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.