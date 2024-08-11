Тепер чоловікові доведеться заплатити за свою дурість до 60 тисяч євро.

37-річному британському туристу загрожує великий штраф від італійської влади за те, що він вирізав ініціали своїх доньок на Будинку весталок у Помпеях – одного з найвідоміших об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Італії.

Співробітники археологічного парку заскочили чоловіка якраз у той момент, коли він залишав свій слід у вигляді ініціалів "JW", "LMW" і "MW", що відповідають іменам його доньок, поруч із датою 7 серпня 2024 року на стіні історичної будівлі, та передали його правоохоронцям, пише The Independent.

Повідомляється, що чоловік вибачився перед місцевою владою і сказав, що просто хотів залишити знак на згадку про відвідування римських руїн його сім'єю, однак це пояснення не вразило італійців.

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Тепер вандалу доведеться заплатити штраф від 15 до 60 тисяч євро за очищення і ремонт оскверненого пам'ятника. Якщо ж він відмовиться оплатити витрати на реставрацію, йому може загрожувати тюремне ув'язнення.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2024 року влада Італії в рази підняла штрафи за пошкодження культурної спадщини – з максимальним покаранням 60 тисяч євро. Це сталося на тлі почастішання випадком вандалізму по всій країні, зокрема в Римі, Флоренції та Мілані.

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