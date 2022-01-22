Вимога здавати ПЛР-тест або швидкий тест на антиген до вильоту, швидше за все, збережеться.

Влада Швейцарії вирішила пом'якшити умови в'їзду в країну з 22 січня 2022 року, скасувавши для повністю вакцинованих від коронавірусу туристів обов'язкові ПЛР-тести по прибуттю в країну.

Про це повідомляє The Local з посиланням на рішення уряду Швейцарії від 19 січня 2022 року.

Це ж правило пошириться і на туристів, які нададуть довідку про одужання від коронавірусу.

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Іншим мандрівникам, зокрема, непривитим як і раніше необхідно буде пройти тест по прибуттю до Швейцарії. Втім, враховуючи, що Швейцарія впускає тільки вакцинованих туристів, нове 3G-правило поширюється на всіх в'їжджають в країну.

Водночас, судячи з усього, вимога здавати ПЛР-тест протягом 72 годин до прибуття до Швейцарії або швидкий тест на антиген протягом 24 годин до прибуття збережеться.

Крім того, влада країни пом'якшила правила заповнення спеціальної форми по прибуттю – тепер її вимагатимуть тільки від тих, хто прибуває до Швейцарії літаками або автобусами далекого прямування.

Відзначається, що такі заходи вжиті у зв'язку з нестачею ПЛР-тестів в Швейцарії, що спостерігається останнім часом. Тому влада вирішила ввести пріоритетний порядок тестування.

Водночас Швейцарська федерація туризму назвала зміну правил в'їзду "полегшенням" для галузі, оскільки вартість тестів поставила альпійську країну в невигідне становище в порівнянні з іншими великими центрами активного зимового відпочинку. Там впевнені, що строгий режим в'їзду наразі не має сенсу, враховуючи, що штам коронавірусу "Омікрон" зустрічається в Швейцарії набагато частіше, ніж в основних країнах, звідки приїжджають лижні туристи.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Євросоюзі планують змінити правила подорожей.